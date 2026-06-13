До 2030 року ШІ споживатиме стільки ж води, скільки потрібно 1,3 млрд людей

Розвиток індустрії штучного інтелекту несе в собі приховані екологічні загрози, які виходять далеко за межі традиційних дискусій про викиди вуглецю та глобальне потепління.

Згідно з новим масштабним дослідженням Інституту водних ресурсів, навколишнього середовища та здоров’я Університету ООН, стрімке розгортання цифрової ШІ-інфраструктури вже до 2030 року спровокує колосальне навантаження на природні ресурси планети — подробиці читай в матеріалі.

Стрімкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту загрожує світовим водним ресурсам

Аналітики прогнозують, що за чотири роки світові дата-центри, які забезпечують безперебійне функціонування штучного інтелекту, щорічно поглинатимуть близько 945 терават-годин електроенергії.

Це майже втричі перевищує сукупне річне споживання енергосистем таких густонаселених країн, як Пакистан, Бангладеш і Нігерія, де разом мешкає понад 650 мільйонів осіб.

Проте найбільш критичним викликом стане водний і земельний слід технологій: об’єм води, необхідний для охолодження розпечених ШІ-серверів, зрівняється з річними побутовими потребами всього населення Африки на південь від Сахари, що становить 1,3 мільярда людей, а загальна площа зайнятих під об’єкти земель перевищить 14 500 квадратних кілометрів.

Автори звіту наголошують, що сучасне суспільство припускається серйозної помилки, оцінюючи екологічність цифрового світу виключно за показниками вуглецевого сліду.

Авторка дослідження Міріам Акзель зазначила, що рішення, які здаються максимально чистими з точки зору зменшення викидів CO2, часто виявляються катастрофічними для інших ресурсів.

Наприклад, популярний у багатьох державах перехід від вугільної генерації до біоенергетики дійсно здатний скоротити викиди вуглецю в середньому на 70%, але водночас він призводить до збільшення споживання води у понад 30 разів, а використання земельних угідь — у 100 разів.

Таким чином, зелена енергетика не робить ШІ автоматично чистим, а лише переносить кризу в іншу площину.

Ба більше, гігантські дата-центри вже сьогодні здатні витрачати до 19 мільйонів літрів води на добу, що викликає серйозні соціальні протести через загрозу локального зневоднення у таких країнах, як Мексика та Уругвай.

До цього додається проблема нерівності та накопичення відходів: 90% усіх ШІ-потужностей наразі зосереджені в руках США та Китаю, тоді як екологічний тягар лягає на країни третього світу, а обсяги специфічного електронного сміття від застарілих плат до 2030 року сягнуть 2,5 мільйона тонн щорічно.

Головне джерело витрат енергії та води лежить безпосередньо у щоденній побутовій експлуатації моделей користувачами, на що припадає від 80% до 90% усього життєвого енергоспоживання систем.

Дослідники зазначають, що колишні оцінки вчених щодо енергоємності етапу навчання моделей вже втратили актуальність. Сьогодні лише ChatGPT обробляє близько 2,5 мільярда запитів щодня, що трансформується у 383 гігават-години спожитої електрики на рік.

Щоб нейтралізувати такий вуглецевий слід, людству необхідно протягом десятиліття вирощувати 2,6 мільйона саджанців дерев на території розміром з Мангеттен.

Раніше ми писали, що Вікіпедія вводить жорсткі обмеження на використання ШІ — читай в матеріалі, де редактори все ще зможуть його застосовувати.

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