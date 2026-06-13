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До 2030 року ШІ споживатиме стільки ж води, скільки потрібно 1,3 млрд людей

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Червня 2026, 09:00 3 хв.
скільки води використовує ші
Фото Pexels

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