Вікіпедія вводить жорсткі обмеження на використання ШІ: деталі

Ера безконтрольного використання нейромереж для наповнення найбільшої онлайн-енциклопедії світу добігає кінця. Спільнота Вікіпедії офіційно затвердила жорсткі обмеження на використання великих мовних моделей (LLM), таких як ChatGPT, для написання та редагування матеріалів.

Як повідомляє видання TechCrunch, посилаючись на оновлені внутрішні регламенти платформи, нова політика ставить крапку в дискусіях щодо легітимності ШІ-текстів.

Вікіпедія заборонила використання тексту від штучного інтелекту: деталі

Головна зміна торкнулася формулювань, які раніше залишали простір для маніпуляцій. Якщо раніше правила лише не рекомендували створювати нові статті з нуля за допомогою штучного інтелекту, то теперішня редакція звучить безапеляційно:

Використання LLM для генерації або переписування вмісту статей заборонено.

Межі допустимого: де редактори все ще можуть застосовувати ШІ

Попри суворість, Вікіпедія не намагається повністю ігнорувати прогрес. Редакторам все ж залишили невелике вікно для використання технологій, але з дуже жорсткими умовами:

ШІ можна використовувати для стилістичних порад щодо вже написаного людиною тексту;

Модель не має права вносити жодної нової інформації від себе;

Будь-яка правка, запропонована ШІ, повинна пройти ретельну перевірку людиною на відповідність наведеним джерелам.

Ключовим побоюванням спільноти залишаються галюцинації ШІ — здатність моделей вигадувати факти та посилатися на неіснуючі джерела, що прямо загрожує репутації Вікіпедії як перевіреного ресурсу.



Цей крок став логічним продовженням подій червня 2025 року. Тоді адміністрація ресурсу була змушена згорнути амбітний пілотний проєкт, у межах якого ШІ створював стислі підсумки статей. Протести досвідчених редакторів тоді виявилися настільки масштабними, що проєкт закрили через страх втратити статус авторитетного джерела.

Зараз Вікіпедія обирає шлях консерватизму, ставлячи якість верифікації вище за швидкість масштабування контенту. Це чіткий сигнал усьому світу медіа: у часи засилля фейків та автоматизованого спаму, живий людський інтелект залишається єдиним надійним фільтром.

