Штучний інтелект при владі: Албанія призначила міністра робота

Вперше в історії уряд Албанії ввів до свого складу цифрового міністра — посадовця на основі штучного інтелекту. Його назвали Diella, що в перекладі з албанської означає сонце.

Про таке новаторське рішення повідомило агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Еді Рама представив Diella під час презентації нового складу уряду.

За словами політика, нова міністерка не має фізичної присутності, проте вважається повноцінним членом кабінету міністрів. Її головна місія — адміністрування тендерів та контроль за процедурами державних закупівель, у яких держава укладає контракти з приватними компаніями.

Чому Албанія вдалася до експерименту

Призначення цифрової міністерки не випадкове. Албанія протягом багатьох років бореться з масштабною корупцією, зокрема у сфері держзакупівель.

Саме там неодноразово спалахували скандали, пов’язані з відкатами та непрозорими угодами. Країна також відома активністю організованих злочинних угруповань, які займаються відмиванням коштів, отриманих від наркоторгівлі та нелегальної торгівлі зброєю.

Такі обставини ускладнюють для Албанії процес інтеграції до Європейського Союзу. Прем’єр Рама неодноразово заявляв, що планує завершити вступ країни до ЄС до 2030 року, і крок із запровадженням штучного інтелекту в уряд він називає одним із символів прозорості та реформ.

🇦🇱 Update: AI Minister “Diella” could become Albania’s next prime minister. In his “Albania 2030” presentation, PM Edi Rama expressed his wish for Albania to become the first country led by an AI government. https://t.co/vycBDblKlZ — kos_data (@kos_data) September 11, 2025



До призначення в уряд Diella вже була відома албанцям як віртуальний помічник на державній платформі e-Albania.

Там вона допомагала громадянам і бізнесу оформлювати документи в онлайн-режимі: від свідоцтв і довідок до електронних печаток. Інтерфейс Diella розробили у стилі традиційного національного одягу, аби підкреслити її албанську ідентичність.

Поки що в уряді Албанії не розкривають, наскільки великим буде рівень людського контролю над цифровою міністеркою. Також невідомо, які механізми безпеки запроваджено, аби виключити ризик маніпуляцій з боку людей, що можуть впливати на її алгоритми.

Попри це, призначення Diella вже стало інформаційною сенсацією у світі. Адже Албанія стала однією з перших країн, яка офіційно інтегрувала штучний інтелект у структуру вищої влади, фактично поселивши його в кабінеті міністрів.

Нагадаємо, раніше Мінцифри повідомляли про розробку власної ШІ-моделі. Вона буде доступна для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Читай, коли саме планують представити першу версію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!