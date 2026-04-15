Google запроваджує санкції за маніпуляції з кнопкою “назад”

Компанія Google офіційно оголосила війну одній із найбільш дратівливих практик в інтернеті — так званому захопленню кнопки назад (back button hijacking). Вже з літа 2026 року вебсайти, які намагаються штучно утримати користувача на своїй сторінці, зіткнуться з жорсткими санкціями у пошуковій видачі.

Позиція Google: користувач має отримати те, на що розраховує

Метод back button hijacking — це технічний трюк, який підміняє історію переглядів у браузері. Коли ви намагаєтеся вийти з сайту, натиснувши кнопку назад, замість очікуваної попередньої сторінки ресурс підсовує вам інший контент: рекламні блоки, рекомендовані статті або просто оновлену версію поточної стрічки.

Як повідомляє видання Ars Technica, таку стратегію часто обирають медіаресурси та сервіси, які критично залежать від кількості переглядів. У матеріалі як приклад згадується навіть LinkedIn, який іноді замість повернення на попередній сайт перенаправляє користувача назад у власну стрічку новин.

У Google наголошують, що подібні хитрощі — це прямий обман відвідувача. Кнопка назад має лише одну функцію: миттєве повернення на попередню сторінку історії. Будь-яке втручання в цей процес розцінюється компанією як створення негативного користувацького досвіду, що підриває довіру до вебсерфінгу в цілому.

Санкції та терміни: коли почнуть діяти нові правила

Google переходить від попереджень до активних дій. Починаючи з 15 червня 2026 року, сайти, які продовжать використовувати пастки для кнопки “Назад”, потраплять під автоматичні або ручні антиспам-фільтри.

Наслідки для порушників будуть відчутними:

Різке зниження рейтингу в результатах пошуку;

Втрата значної частини органічного трафіку;

Повне виключення з топів видачі у разі ігнорування правил.

Власникам сайтів надали двомісячний перехідний період безпосередньо перед впровадженням санкцій, щоб вони встигли перевірити свої рекламні бібліотеки та сторонні плагіни, які часто стають причиною таких збоїв ненавмисно.

Цим кроком Google демонструє чіткий пріоритет: комфорт та прозорість для користувача важливіші за штучно роздуті показники залученості, на яких намагаються спекулювати власники майданчиків.

