Шопінг замість розмов: Meta перетворює свій ШІ на персонального байєра

Поки ми звикаємо ставити чат-ботам питання про рецепти чи програмний код, Марк Цукерберг уже придумав, як перетворити ці бесіди на реальний прибуток.

Компанія Meta офіційно почала тестувати нову функцію покупок у своєму AI-чаті для користувачів із США. Тепер штучний інтелект не просто гуглить за вас — він пропонує конкретні товари з цінами та прямими посиланнями. Про це пише Bloomberg.



Для Meta це не просто чергове оновлення, а серйозна спроба відкусити шматок пирога у традиційних пошукових систем і маркетплейсів, куди люди зазвичай ходять за покупками.

Карусель товарів: як працює новий формат

Функція, яку зараз бачить частина американських користувачів у вебверсії Meta AI, виглядає як звична для соцмереж карусель. Якщо ти запитаємо бота про вибір кросівок чи кавоварки, він не видасть сухе текстове полотно.

Замість цього на екрані з’являться картки товарів із великими фото, коротким описом бренду, актуальною ціною та кнопкою переходу на сайт продавця.

Цікава деталь: ШІ також додає короткий список аргументів, чому він обрав саме ці позиції. Це створює ілюзію персональної консультації, хоча за лаштунками, очевидно, стоять алгоритми та комерційні партнерства.

Гра на випередження: Google та OpenAI дихають у спину

Цукерберг не єдиний, хто намагається монетизувати нейромережі через комерцію. Подібні механіки вже обкатують Google та OpenAI. Техногіганти бачать чіткий тренд: користувачі поступово змінюють звички.

Якщо раніше для порівняння характеристик товару ми відкривали десять вкладок у браузері, то тепер хочемо отримати готовий висновок від одного бота.

Проте Meta має величезну перевагу — свою рекламну екосистему та мільйони брендів, які вже інтегровані у Facebook та Instagram. Перенести цей досвід у чат-бот виглядає максимально логічним кроком.

Ціна питання — 600 мільярдів доларів

Причина такої поспішної комерціалізації штучного інтелекту цілком прагматична. Розробка та підтримка мовних моделей коштують космічних грошей. Лише Meta планує влити неймовірні 600 мільярдів доларів у розвиток AI-інфраструктури у США протягом наступних трьох років.

Потужні дата-центри та обчислювальні ресурси потребують постійних інвестицій, і компаніям критично важливо довести інвесторам, що ці витрати окупляться.

Реклама в чат-ботах — це найшвидший шлях до прибутковості. Але тут криється і головний ризик: довіра. Якщо користувачі відчують, що поради бота — це не об’єктивна вибірка, а проплачене просування партнерів, вони швидко повернуться до звичайного пошуку.

Формат каруселі з кількома варіантами — це спроба Meta зберегти баланс. Користувачеві дають вибір, а не нав’язують один конкретний бренд. Чи спрацює ця стратегія в довгостроковій перспективі — покажуть результати тестування у США, але очевидно одне: ера безкоштовного та чистого ШІ без реклами стрімко добігає кінця.

