В Ужгороді чоловік не випускав дружину з дочкою з будинку, погрожував ножем і стріляв

В Ужгороді співробітники Національної поліції України успішно провели екстрену спецоперацію із визволення заручників, затримавши небезпечного озброєного зловмисника.

Подія розгорнулася в одному з приватних помешкань обласного центру, де 37-річний раніше судимий місцевий мешканець силоміць утримував у будинку власну 31-річну дружину та їхню 5-річну доньку.

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За попередніми даними правоохоронців, інциденту передувала побутова сварка між подружжям, яка стрімко переросла у фізичне та психологічне насильство.

Чоловік спершу вдарив жінку, після чого почав відкрито погрожувати їй ножем.

Надалі фігурант взяв до рук вогнепальну зброю та здійснив щонайменше три постріли з пістолета всередині житлового приміщення, повністю заблокувавши наляканій матері та малолітній дитині вихід на вулицю.

Зважаючи на реальну загрозу життю людей та озброєний опір зловмисника, до штурму будівлі були залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Завдяки чітким та злагодженим діям спецпризначенців нападника вдалося оперативно нейтралізувати та затримати, не допустивши жертв чи поранень серед заручників.

Співробітники поліції успішно евакуювали з небезпечної зони жінку та дитину, які перебували у стані сильного психологічного шоку; наразі вони перебувають у повній безпеці під наглядом фахівців.

Сам фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. На місці події криміналісти та оперативники вже завершили всі першочергові слідчі дії, вилучивши речові докази, зокрема зброю та гільзи.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, офіційно кваліфікували протиправні дії зловмисника за двома статтями Кримінального кодексу України.

Йому інкримінують частину 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі кількох осіб, вчинене щодо малолітньої дитини) та частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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