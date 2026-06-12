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В Ужгороді чоловік не випускав дружину з дочкою з будинку, погрожував ножем і стріляв

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Червня 2026, 11:00 2 хв.
в ужгороді чоловік погрожував жінці та дитині ножем
Фото Нацполіція

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