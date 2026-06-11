Виготовив 12 кг вибухівки: затримано агента ФСБ, який готував теракти в центрі Харкова

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Харківською обласною прокуратурою провели успішну спецоперацію на випередження, запобігши терактам у прифронтовому Харкові.

Силовики викрили та затримали ворожого агента, який за завданням російських спецслужб готував серію підривів цивільних об’єктів у центральній частині міста. Фігурантом виявився 34-річний безробітний мешканець Кіровоградської області — подробиці читай в нашому матеріалі.

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Шукаючи легкі заробітки в одному з телеграм-каналів, чоловік пішов на співпрацю з представником ФСБ РФ. За успішне виконання диверсійного завдання російські куратори пообіцяли виконавцю грошову винагороду в розмірі близько 10 тисяч доларів США.

Після завершення вербування зловмисника терміново відрядили до Харкова, де він орендував житло і розпочав фазу підготовки до вчинення терористичного акту з метою залякування мирного населення та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

За детальною інструкцією, яку зловмисник отримував безпосередньо з Росії, він мав самотужки виготовити два потужні саморобні вибухові пристрої на основі 12 кілограмів вибухової речовини.

Російські загарбники планували оснастити ці бомби мобільними телефонами для дистанційної активації та закласти їх у середмісті Харкова.

Рашисти розраховували здійснити дистанційні підриви в годину пік, орієнтуючись на період максимального скупчення та зосередження цивільних людей на вулицях.

Співробітники української спецслужби затримали ворожого поплічника у червні 2026 року безпосередньо в орендованій харківській квартирі під час виготовлення компонентів.

Затримання відбулося саме в той момент, коли фігурант перебував на прямому відеозв’язку з російським куратором, який коригував його дії щодо змішування хімічних речовин та збирання елементів пекельних машин.

Під час проведення невідкладних обшуків на місці тимчасового проживання затриманого правоохоронці вилучили понад 12 кілограмів готової вибухівки, інші специфічні технічні компоненти для створення саморобних пристроїв, а також засоби мобільного зв’язку, які агент регулярно змінював задля конспірації своїх контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки вже офіційно оголосили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, що кваліфікує його дії як готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі тривають комплексні слідчі дії та призначено низку фахових експертиз, за результатами яких планується додаткова кваліфікація дій підозрюваного за статтями щодо незаконного поводження та виготовлення вибухових речовин.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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