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Виготовив 12 кг вибухівки: затримано агента ФСБ, який готував теракти в центрі Харкова

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Червня 2026, 12:00 3 хв.
затримано агента фсб
Фото Служба Безпеки України

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