Ворог вербує дівчат для вбивств військових: поліція встановила вже 6 випадків

Війна давно вийшла за межі лінії фронту, перемістившись у смартфони та месенджери. Сьогодні ворог обрав нову, максимально цинічну мішень — молодих дівчат, яких перетворюють на інструменти для вбивства українських захисників.

Голова Нацполіції Іван Вигівський в коментарі Цензор.Нет розкрив деталі жахливої схеми, де романтичне побачення закінчується трагедією.

Шість вбивств з початку року: тактика медової пастки

Лише за перші місяці 2026 року в Україні зафіксували вже шість випадків замовних убивств військовослужбовців через Telegram.

Одному з них поліцейським вдалося запобігти в останню мить. Російські спецслужби змінили тактику: тепер вони шукають не професійних кілерів, а неповнолітніх дівчат, які прагнуть легких грошей.

Як працює ця схема

Сценарій завжди майже ідентичний, що свідчить про чітку координацію з РФ:

Куратори знаходять дівчат у Telegram-каналах, обіцяючи швидкий заробіток без особливих зусиль.

Дівчина отримує завдання зареєструватися на сайтах знайомств, знайти військового та запросити його на романтичний вечір.

Російські замовники повністю оплачують витрати — від оренди квартири подобово до купівлі елітного алкоголю.

Через систему закладок дівчатам передають метадон. Його непомітно підсипають у напої військового під час зустрічі.

— Фактично, це сплановані вбивства руками наших же громадян, які часто навіть не усвідомлюють, на що йдуть, або просто спокушаються на гроші, — зазначає Вигівський.

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Житомир та Харків: реальні трагедії

Ця схема — не теорія, а кривава реальність. Нещодавно на Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яка за вказівкою з РФ вбила військовослужбовця.

Схожа ситуація сталася і в Харкові: там одразу двоє неповнолітніх виконували завдання куратора щодо українського бійця.

Глава Нацполіції звернувся до двох найбільш вразливих груп:

Контролюйте, з ким спілкуються ваші діти в месенджерах. Якщо у підлітка раптово з’явилися незрозумілі гроші, він почав орендувати житло чи їздити в інші міста без пояснень — це тривожний сигнал. Ворог використовує молодь як витратний матеріал, їхня доля кураторів не цікавить.

Будьте вкрай обережними під час знайомств у мережі. Не втрачайте пильності на побаченнях з незнайомими людьми. Будь-яка підозріла пропозиція чи дивна поведінка — це привід негайно звернутися до правоохоронців.

Жодна обіцяна винагорода не варта зламаного життя та кримінальної відповідальності за держзраду та вбивство. Поліція продовжує вираховувати мережі кураторів, але головною зброєю проти таких схем залишається пильність кожного з нас.

Головне фото: Національна поліція України.

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