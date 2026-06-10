Для тебе Новини

Ворог вербує дівчат для вбивств військових: поліція встановила вже 6 випадків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Червня 2026, 12:00 3 хв.
Нацполіція викрила мережу вербувальників, що полюють на молодь

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь