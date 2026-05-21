В СБУ попередили про безпекові заходи у 5 північних областях: чого чекати мешканцям

Україна готується до будь-яких сценаріїв на північному напрямку. Після термінового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали загрозу нового наступу РФ на Чернігівсько-Київському напрямку, СБУ разом із підрозділами Сил оборони розпочали масштабну зачистку прикордоння від диверсантів та ворожих агентів.

П’ять сценаріїв Кремля та відповідь України

Напередодні глава держави Володимир Зеленський повідомив, що розвідка має дані про плани росіян щодо розширення агресії. За його словами, Україна розробила відповіді на кожен із п’яти можливих сценаріїв вторгнення через Північ.

Наші сили на напрямку будуть збільшені. Ми посилюємо державу так, щоб жоден із російських планів не спрацював, — підкреслив Президент.

Крім того, Київ готує дипломатичну відповідь для Білорусі. МЗС уже отримало доручення розробити заходи впливу на Мінськ, щоб білоруська територія знову не стала плацдармом для окупантів.

Що відбувається в північних областях просто зараз

Реакція на рішення Ставки стала миттєвою. Антитерористичний центр при СБУ координує роботу поліції, Нацгвардії та прикордонників у п’яти областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській та Рівненській.

— У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів, — зазначили в СБУ.

Заходи називають безпрецедентними за кількістю залучених сил. Головна мета — випередити ворога: не дати ДРГ проникнути вглиб країни та припинити будь-яку розвідувальну активність.

Чого чекати мешканцям прикордоння:

Посилені блокпости: можливі обмеження проїзду та проходу окремими вулицями.

Перевірка документів та авто: силовики проводитимуть ретельний огляд транспорту та приміщень для виявлення зброї чи заборонених предметів.

Режим комендантської години: контроль за його дотриманням буде максимально суворим.

Попри інформацію про підготовку в РФ додаткової мобілізації на 100 тисяч осіб, українське керівництво зберігає тверезий погляд. За словами Зеленського, реального потенціалу для прихованої мобілізації такої кількості людей у Росії зараз немає. Ймовірно, Кремль піде шляхом політичного тиску, подібного до того, що зараз спостерігається навколо Придністров’я.

Проте посилення санкцій та військова готовність залишаються головними інструментами стримування. Силовики просять громадян із розумінням поставитися до незручностей на дорогах, адже ці фільтраційні заходи — це насамперед стіна, яку Україна вибудовує перед ворогом ще до початку його ймовірних дій.

