Майже 1500 осіб намагались перетнути кордон з Білоруссю — ДПСУ

В телеефірі речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що близько 1400 осіб намагалися перетнути кордон з Білоруссю протягом 2025 року — деталі в нашому матеріалі.

Перетин кордону з Білоруссю: що відомо

Як повідомив речник, протягом року було затримано приблизно 1400 осіб, що намагалися незаконно потрапити до Білорусі.

Попри це найбільше спроб незаконно перетнути кордон лишається на кордонах із країнами Європейського Союзу. Він додав, що кожного порушника затримують.

За останній період часу кількість спроб порушити законодавство та незаконно потрапити до іншої країни з України зменшилася порівняно з літнім періодом.

