Чому росте курс долара в червні 2026 і чи варто хвилюватися українцям

У червні долар поступово дорожчає, а це викликає занепокоєння серед населення, піднімає попит на валюту, люди очікують подальшого зростання цін на товари й послуги.

Чому росте долар в Україні і з чим пов’язане це зростання — пояснює Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ.

Чому росте долар в Україні

Валютний ринок України у червні перебуває у стані напруженості. Головна причина нинішнього зростання курсу долара — стійкий надлишковий попит на міжбанківському ринку.

За оцінками експертів, попит на іноземну валюту наразі перевищує пропозицію приблизно на 15%.

У таких умовах саме покупці диктують динаміку, що змушує Національний банк України активно втручатися в ринок — продавати або купувати долари, щоб курс не змінювався надто різко.

З чим повʼязане зростання курсу долара: економічні та політичні чинники

На здорожчання впливають такі фактори:

Найактивніше валюту зараз купують компанії, які імпортують пальне. Через нестабільну ситуацію на світовому енергетичному ринку, зміни цін на нафту та ризики з доставкою їм потрібно більше доларів для закупівлі енергоносіїв.

Обмінні пункти миттєво відреагували на коливання і суттєво підняли курс продажу долара, тоді як купівля залишилася майже без змін. Це призвело до розширення спреду до 1–1,2 грн.

Новини про те, що курс долара росте, підігрівають побоювання його подальшого подорожчання. Але великого попиту на валюту серед населення зараз немає.

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Що з курсом долара буде далі

Підстав для паніки та стрімкої девальвації гривні немає, — пояснює Тарас Лєсовий. Нинішні червневі коливання є тимчасовими, а ситуація залишається контрольованою НБУ.

Базовий прогноз передбачає поступове вирівнювання ринку вже найближчим часом.

Курс долара, найімовірніше, стабілізується поблизу позначки 45 грн/$.

До того ж такі показники цілком прогнозовані, адже в державному бюджеті середньорічний курс закладено на рівні 45,7 грн/$.

Як бути тим, хто хоче придбати або продати валюту у червні

Поспішати та купувати долар не варто. Зараз обмінники штучно завищують курс продажу. Оскільки дефіциту готівкової валюти немає, краще перечекати, поки ринок стабілізується.

А от для продажу валюти може бути вигідний момент, якщо є така необхідність. Проте купують в обмінниках неактивно, тому максимальну вигоду отримати складно.

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