Для тебе Економія

Чому росте курс долара в червні 2026 і чи варто хвилюватися українцям

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Червня 2026, 16:00 3 хв.
чому росте долар в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь