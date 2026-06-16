Чому росте курс долара в червні 2026 і чи варто хвилюватися українцям

У червні долар поступово дорожчає, а це викликає занепокоєння серед населення, піднімає попит на валюту, люди очікують подальшого зростання цін на товари й послуги.
Чому росте долар в Україні і з чим пов’язане це зростання — пояснює Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ.
Чому росте долар в Україні
Валютний ринок України у червні перебуває у стані напруженості. Головна причина нинішнього зростання курсу долара — стійкий надлишковий попит на міжбанківському ринку.
За оцінками експертів, попит на іноземну валюту наразі перевищує пропозицію приблизно на 15%.
У таких умовах саме покупці диктують динаміку, що змушує Національний банк України активно втручатися в ринок — продавати або купувати долари, щоб курс не змінювався надто різко.
З чим повʼязане зростання курсу долара: економічні та політичні чинники
На здорожчання впливають такі фактори:
-
Найактивніше валюту зараз купують компанії, які імпортують пальне. Через нестабільну ситуацію на світовому енергетичному ринку, зміни цін на нафту та ризики з доставкою їм потрібно більше доларів для закупівлі енергоносіїв.
-
Обмінні пункти миттєво відреагували на коливання і суттєво підняли курс продажу долара, тоді як купівля залишилася майже без змін. Це призвело до розширення спреду до 1–1,2 грн.
-
Новини про те, що курс долара росте, підігрівають побоювання його подальшого подорожчання. Але великого попиту на валюту серед населення зараз немає.
Що з курсом долара буде далі
Підстав для паніки та стрімкої девальвації гривні немає, — пояснює Тарас Лєсовий. Нинішні червневі коливання є тимчасовими, а ситуація залишається контрольованою НБУ.
Базовий прогноз передбачає поступове вирівнювання ринку вже найближчим часом.
Курс долара, найімовірніше, стабілізується поблизу позначки 45 грн/$.
До того ж такі показники цілком прогнозовані, адже в державному бюджеті середньорічний курс закладено на рівні 45,7 грн/$.
Як бути тим, хто хоче придбати або продати валюту у червні
Поспішати та купувати долар не варто. Зараз обмінники штучно завищують курс продажу. Оскільки дефіциту готівкової валюти немає, краще перечекати, поки ринок стабілізується.
А от для продажу валюти може бути вигідний момент, якщо є така необхідність. Проте купують в обмінниках неактивно, тому максимальну вигоду отримати складно.
Читай також, яка ціна на золото 2026: історичний рекорд $5000 за унцію та прогнози для України.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!