Ціна на золото 2026: історичний рекорд $5000 за унцію та прогнози для України

У понеділок, 26 січня, світові ринки зафіксували історичну подію: вартість жовтого металу вперше подолала психологічний бар’єр у 5000 доларів. Як повідомляє Reuters, інвестори масово переспрямовують капітали в захисні активи через непередбачуваність зовнішньої політики США та кризу довіри до долара.

Ціна на золото 2026: світові рекорди

Початок року став для інвесторів справжнім випробуванням. Лише за один ранок спотова ціна підскочила на 1,98%, сягнувши позначки $5081,18.

Головним каталізатором зростання аналітики називають тарифні війни Дональда Трампа. Після погроз запровадити 200% мита на французькі вина та створення альтернативної до ООН Ради миру, ринок відреагував миттєвим злетом котирувань.

Якщо поглянути на ціна на золото графік за останні два роки, то у 2025 році метал додав у вартості 64%, а вже в перші тижні 2026-го зріс ще на 17%. Центральні банки, зокрема Китай, продовжують скуповувати золото рекордними темпами, що лише підігріває дефіцит.

Світове ралі неминуче тисне на внутрішній ринок. Оскільки Україна є частиною глобальної фінансової системи, ціна на золото в Україні демонструє аналогічну висхідну динаміку. Нацбанк та комерційні установи змушені коригувати цінники слідом за Лондоном та Нью-Йорком.

Для тих, хто планує інвестиції, ціна на золото в Україні графік зараз є ключовим інструментом аналізу. Стрімке зростання вартості валюти та самого металу робить банківські злитки одним із небагатьох надійних способів збереження заощаджень у 2026 році.

Ціна на золото в банках України: скільки коштує грам золота в банку сьогодні

На тлі міжнародного стрибка українські фінансові установи оновили свої прайси. Важливо розуміти, що ціна на золото в банках України завжди вища за біржову через логістичні витрати, страхування та маржу самої установи.

Головне питання, яке цікавить приватних осіб: скільки коштує грам золота в банку? Ціна залежить від ваги злитка — дрібні грамові картки традиційно дорожчі у перерахунку на одиницю ваги, ніж стограмові злитки.

Крім того, вартість золота на сьогодні у фізичному вигляді (метал на руках) суттєво відрізняється від паперового золота на рахунках.

Державний регулятор встановлює офіційні курси, які є орієнтиром для всього ринку. Ціна на золото НБУ публікується щодня, і саме на неї спираються ювеліри та інвестори. Проте, якщо ви прийдете до відділення, щоб здійснити покупку, ви побачите, що скільки коштує 1 г банківського золота, залежить від конкретної пропозиції банку.

Наразі ціна за 1 г золота в Україні (вищої 999 проби) впевнено тримається на історичних максимумах. Аналітики Metals Focus прогнозують, що до кінця року ціни можуть піднятися до $5500 за унцію, що автоматично потягне вгору й українські цінники.

Ціна золота за унцію: скільки грам золота в 1 унції для правильних розрахунків

Для багатьох початківців плутанина в одиницях виміру стає перепоною. Коли світові ЗМІ пишуть, що ціна золота за унцію становить понад $5000, вони мають на увазі тройську унцію.

Щоб самостійно вирахувати реальну вартість, треба знати: скільки грам золота в 1 унції? Відповідь — 31,1035 грама. Знаючи це число, ви зможете легко порівняти світові котирування з пропозиціями українських банків і зрозуміти, наскільки вигідною є купівля в конкретний момент.

А чи знаєш ти, куди найвигідніше вкласти невелику суму? Якщо ні, обовʼязково читай наш матеріал.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!