Для тебе Новини

Ціна на золото 2026: історичний рекорд $5000 за унцію та прогнози для України

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Січня 2026, 12:30 3 хв.
Ціни на золото
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь