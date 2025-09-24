Облігації, депозити чи крипта: куди найвигідніше вкласти невелику суму

Накопичувати гроші — дуже складне завдання, надто під час війни. Та якщо тобі вдалося заощадити хоча б невеличку суму — це вже велике досягнення. Та відомо, якщо гроші лежать у конверті чи на карті — вони просто знецінюються.

Відкладені гроші можуть примножуватися, якщо знати, куди їх інвестувати. Видання Platfor.ma поділилася, куди можна вкласти навіть невелику суму грошей. А ми розповімо про це тобі.

Куди вкласти невелику суму грошей

У 2025 році вкладати гроші в Україні попри війну досі можна. Хоча більшість інвесторів оперують сумами з багатьма нулями, почати можна з найпростішого. Такими є депозити.

Депозити у 2025 році: чи можна заробити

Це доволі типовий спосіб, як зберегти свої заощадження. Якщо максимально спростити: ти даєш банку певну суму, а за якийсь час забираєш її з відсотками.

Чим більше вкладення — тим більше тобі “накрапає” відсотками. Оформлювати депозит в Україні можна у гривні, доларі чи євро. У валюті відсотки за депозитами будуть значно меншими, у кілька разів. Це пов’язано з тим, що іноземні валюти більш захищені.

Чим вища облікова ставка у НБУ, тим вищі відсотки за вкладами. За допомогою облікової ставки держава може впливати на свою економіку. Високі облікові ставки стримують зростання цін, і лишають відсотки за депозитами високими. У випадку низьких ставок стає вигідно брати кредити.

Нещодавно облікова ставка в Україні підвищилася до 14,5%. На депозити помітно впливає і інфляція. Ставка, залежно від твого вкладу, буде коливатися на рівні 14-17%. А інфляція за прогнозом НБУ буде протягом року знижуватися з 11,4% до 6,9%. Не забудь і про податки 18% + 5%.

Це означає, що за перші півроку на депозитах в Україні не заробиш. У випадку падіння інфляції, у другому півріччі тобі вдасться накопичити гроші.

Та є й дещо приємне — ще у 2022 році Рада ухвалила закон про гарантування усієї суми вкладу у випадку ліквідації банку. Тобто скільки б грошей ви не поклали на депозит, держава точно все поверне, навіть якщо банк розвалиться.

Облігації у 2025

Це один із вигідних варіантів, куди можна інвестувати гроші, адже вони не будуть оподатковуватися. По суті твій вклад стає допомогою державі. Середня річна дохідність облігацій — 15-17%. Важливо знати, що кошти приходять на картку єПідтримка.

Та звідти їх можна буде переслати на інші картки. Торік українці інвестували рекордну суму в облігації — 639,5 млрд грн. Тож нині це може стати найбільш вигідною інвестицією. З мінусів є лише інфляція. А з плюсів — гарантія держави повернути гроші та відсутність оподаткування.

Купівля акцій у 2025

Це можливість стати співвласником світових компаній. Однак під час повномасштабної війни українці не можуть офіційно інвестувати в акції через банки, адже вивід коштів за кордон — заборонений. Купувати акції можна, якщо в тебе є рахунок за кордоном.

Це доволі ризиковий спосіб примноження грошей. Адже компанії можуть як процвітати, так і втрачати позиції. До прикладу, як нині втрачають компанії Росії та США на тлі заяв політиків.

Це також може стати невигідно, адже на прибуток впливає курс гривні. Якщо тобі вдалося придбати акцію за $100 по 42 грн за долар, а потім валюта зросла до 50 грн — тебе оподатковуватимуть саме по 50 грн. Шанс втратити на цьому є високим.

Купівля валюти

Традиційно українці купують долари чи євро, щоб зберігати в них заощадження. Долар також знецінюється. Протягом останніх 30 років долар знецінився понад у 2 рази. Варто пам’ятати, що у держбюджеті на рік долар закладений по 45 грн.

Спільне фінансування

Це можливість разом з іншими людьми вкласти гроші у купівлю ТРЦ, ресторану чи супермаркету. Наприклад, нині так продають Ocean Plaza. Гроші віддаються організації, яка викуповує майно і обіцяє збільшити твій прибуток, у випадку, якщо викупити бізнес вдасться.

Криптовалюта

Варто пам’ятати, що спрогнозувати ріст чи падіння криптовалют не можна. Це ризиковані вкладення грошей. Тут можна або швидко заробити, або швидко втратити. Одними зі стабільних криптовалют нині вважаються Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH). У галузі, до речі, багато шахраїв.

Метали

Ціна на золото продовжує зростати протягом останніх кількох років. Нині ціна на метал є найвищою в історії. Однак у такому інвестуванні багато складнощів, зокрема, високі податки, комісії, велика кількість факторів, які впливають на ціну. Метали не генерують пасивний дохід.

Тож найбільш безпечними та вигідними способами вкладати невеликі суми грошей є облігації, депозити (у другому півріччі 2025), та спільне фінансування.

