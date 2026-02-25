Підвищення пенсій по інвалідності у 2026: кому платитимуть на 1500 гривень більше

З 1 січня 2026 року в Україні переглянули пенсії по інвалідності. Це пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Яким буде підвищення пенсій по інвалідності 2026 для військових і для цивільних пенсіонерів — читай у матеріалі.

На скільки збільшать пенсії по інвалідності 2026

Держава переглядає мінімальний рівень доходів, необхідний для базового життя людини, щоб виплати — пенсії, соціальні допомоги, мінімальні зарплати компенсували зростання цін і вартості товарів та послуг.

У 2026 році прожитковий мінімум для пенсіонерів зросте з 2 360 грн до 2 594 грн — на 234 гривні.

Найбільше підвищення отримають військові з інвалідністю внаслідок війни — їхні пенсії збільшать на 800–1 500 грн залежно від групи інвалідності.

Для цивільних осіб з інвалідністю відчутних змін не передбачається, але мінімальні пенсії також піднімуться до нового прожиткового мінімуму.

Підвищення пенсій 2026 для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни з 1 січня 2026 року будуть такими:

Третя група: 9 340 грн замість 8 490 гривень (360% прожиткового мінімуму).

Друга група: 13 620 грн проти 12 390 гривень (525%).

Перша група: 16 860 грн замість 15 340 гривень (650%).

Індексація пенсій по інвалідності 2026 для цивільних осіб

Розмір виплат визначатиметься як відсоток від пенсії за віком:

100% — перша група

90% — друга група

50% — третя група

Закон гарантує, що пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум. Тому цивільні, які отримували мінімальні 2 360 грн, з січня отримають 2 594 гривень.

Окремо передбачені доплати для учасників бойових дій з інвалідністю другої та третьої груп, яким виповнилося 85 років. Для них мінімальна щомісячна виплата зросте до 16 860 гривень.

Фактично найбільше відчують зміни військові пенсіонери, цивільні отримають невелике підвищення до мінімуму.

