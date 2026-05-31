Просив маму його відпустити: у Львові хлопчику пересадили серце загиблої у ДТП дівчинки

У Львові лікарі здійснили справжнє медичне диво, яке стало символом безмежної трагедії та водночас неймовірної надії.

Вперше в історії Дитячої Лікарні Святого Миколая трансплантацію серця провели безпосередньо у її стінах. 12-річний Назар Мазур із Вінниччини отримав шанс на нове життя завдяки серцю 10-річної дівчинки, яка загинула в автокатастрофі.

Чорний день календаря: подвійний діагноз у родині

Історія Назара — це хроніка неймовірної стійкості. У 2023 році в сім’ю прийшла біда, яку важко усвідомити: в один і той самий день Назару діагностували лейкоз (рак крові), а його мамі Анастасії — рак щитоподібної залози. У цей час батько хлопчика захищав країну на фронті, не маючи змоги бути поруч.

Після виснажливої хіміотерапії Назар пережив важку ковідну пневмонію. Легені працювали лише на 10%, але дитина вижила. Проте хвороба завдала удару по серцю — воно розтягнулося і майже перестало качати кров.

Фракція викиду впала до критичної межі. Хлопчик згасав на очах і навіть просив маму відпустити його, бо сили боротися закінчувалися.

Рішення, що рятує: мужність батьків донорки

Порятунок прийшов з іншої трагедії. 10-річна дівчинка отримала несумісні з життям травми в ДТП. Після того як лікарі констатували смерть мозку, її батьки прийняли надзвичайно важке, але героїчне рішення — дати згоду на посмертне донорство. Її серце виявилося ідеальним для Назара.

Трансплантацію спільно провели дві команди Першого медобʼєднання Львова під керівництвом дитячого кардіохірурга Олександра Ячніка та керівника Центру серця та судин Романа Домашича.

— Операція тривала 3 години. Нове серце Назара почало битися вже на операційному столі. Це перша виконана трансплантація саме у стінах Дитячої Лікарні Святого Миколая, — повідомили в медустанові.

Нові мрії: лаваш на мангалі та крісло президента

Наразі Назар впевнено одужує. Його мама не втомлюється дякувати родині дівчинки-донора:

Я кожного дня молюся і дякую сім’ї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка. Ми хочемо, аби про трансплантацію знало якомога більше людей.

Сьогодні Назар уже ходить коридорами без задишки. У нього великі плани на майбутнє: хлопчик мріє стати президентом України, щоб допомагати дітям. Але перша і найзаповітніша мрія — повернутися до рідного Ладижина та з’їсти лаваш із сиром, приготовлений на мангалі.

