День міста Київ у 2026: дата, куди піти та де відчути свято — головні локації та події

День Києва у 2026 році припадає на 31 травня, це остання неділя місяця, традиційна дата святкування. В цей день столиця ніби перемикається на життя в іншому ритмі — більш відкритому, шумному і дуже теплому.

Місту виповнюється 1544 роки, і ця дата — не просто історична відмітка, а привід знову відчути місто як живий організм, який дихає, творить, йде у майбутнє попри негаразди і війну.

День Києва 2026: куди піти

На своє свято Київ особливо гарний. Каштани ще квітують, повітря вже тепле, і центр міста природно перетворюється на простір прогулянок.

Софійська та Михайлівська площі, Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа, Хрещатик — це місця, де можна відчути душу міста.

Там з’являються вуличні музиканти, які влаштовують виступи, митці показують імпровізовані арт-інсталяції. Загалом майже всі знакові точки міста стають локаціями для маленьких і великих святкових подій.

А ще в день міста Київ з року в рік проходить благодійний Пробіг під каштанами. Це не просто спортивна подія, а радше символ міської єдності.

У 2026 році Пробіг під каштанами знову переводять в онлайн-формат з міркувань безпеки, тож долучитися можна з будь-якого міста України чи навіть з-за кордону.

Кожен учасник сам обирає маршрут і темп, чи це буде біг, чи звичайна прогулянка, з традиційною дистанцією близько 5 км.

Минулого року подія зібрала близько двох мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ. Цьогоріч благодійна мета заходу залишається такою самою.

Також до Дня міста близько 35 тисяч киян, які потребують соціальної підтримки, отримають одноразову грошову допомогу.

День міста Київ 2026: заходи

Сам День Києва зазвичай не зводиться до однієї великої сцени чи головної події. Святкові заходи розкидані по місту.

S.V.E.T. Festival — 30 травня, великий міський фестиваль з різними артистами.

— 30 травня, великий міський фестиваль з різними артистами. Dakh Daughters — 30 травня, концерт у МЦКМ (Жовтневий палац), театрально-музичне шоу.

— 30 травня, концерт у МЦКМ (Жовтневий палац), театрально-музичне шоу. POSITIFF — 31 травня, концерт просто неба у Feels Garden (ВДНГ).

— 31 травня, концерт просто неба у Feels Garden (ВДНГ). Фестиваль Покоління — 30–31 травня, ВДНГ, велика мультиформатна подія з українськими артистами.

DREVO — 31 травня, концерт просто неба у Куренях.

Взагалі ВДНГ 30–31 травня — головна святкова локація міста. Тут зазвичай проходять гастрономічні фестивалі, ярмарки, сімейні події, благодійні ініціативи.

А якщо хочеш більше тиші — у музеях і галереях готують спеціальні події або відкриті програми. У багатьох кав’ярнях — власні маленькі святкування.

А якщо трохи відійти від туристичних маршрутів, місто стає спокійнішим, майже інтимним, ніби дозволяє побачити себе без святкового шуму. І можна просто погуляти у Гідропарку або пошукати живописні куточки на березі Дніпра.

Зазвичай повну програму Дня Києва оголошують ближче до свята, тому інформацію про оновлення варто шукати на сайті КМДА та на платформах, де продають квитки на культурні події міста.

