З Днем матері 2026: зворушливі привітання для найріднішої у віршах та своїми словами

День матері — це свято, яке говорить про найтеплішу любов у світі. Про людину, яка першою взяла нас на руки і завжди була поруч, навіть коли ми цього не помічали.
Мама — це підтримка, ніжність і сила водночас. І у День матері хочеться просто сказати: дякую за все, за любов, турботу і віру, яка не зникає ніколи.
Привітання з Днем матері у віршах і своїми словами — у матеріалі.
Привітання з Днем матері у віршах
За ночі безсонні, за ласку безмірну,
За віру в нас щиру, за підтримку вірну.
Сьогодні, матусю, тобі вся шана,
Ти в нашому серці завжди палка й жадана.
***
Ти вчила нас жити, добро творити,
Любити свій край і чесно служити.
У День матері, мамо, прийми цю подяку,
За світле життя і за добру науку.
***
Мамо, рідна, дорога,
Ти для мене — як зоря.
Теплом серця зігріваєш,
І завжди мене чекаєш.
Дякую за добрі руки,
За любов без слів і муки.
Хай тобі добро цвіте,
Щастя в дім нехай іде.
***
За мудрість, терпіння, безмежну любов,
За кожне промовлене лагідне слово.
Сьогодні вітаю, моя дорогенька,
Хай радість в душі твоїй квітне ясненько.
З Днем матері — привітання своїми словами
Матусю рідненька, ти для мене як тихе світло в кімнаті, яке не сліпить, але завжди показує дорогу. Я не завжди встигаю сказати тобі важливе, але в мені це живе щодня — твоя турбота, твій спокій, твоя сила, яке веде мене по життю без страху і сумнівів.
***
Мамочко мила, вітаю тебе зі святом Днем матері! Дякую тобі за те, що ти була поруч, коли важко, і вміла відчувати мене навіть тоді, коли я сама себе не розуміла. За твої руки, які вміють заспокоїти без слів. За твоє “все буде добре”, яке чомусь завжди збувається.
***
Матусю, якби любов мала голос, вона б звучала, як ти, мамо — тихо, впевнено і дуже тепло. І навіть зараз, коли я вже доросла людина, мені все одно хочеться іноді сховатися в твої обійми і на хвилину забути про все. Зі святом тебе!
***
Мамо, дякую тобі, що вмієш любити так, як ніхто інший у світі — тихо, без вимог і умов, просто всім серцем. Дякую тобі за все, що ти робиш і за те, що ти просто є. Нехай у твоєму житті буде стільки ж тепла, скільки ти подарувала мені. Зі святом тебе, з Днем матері!
***
Мамо, я вдячний (-а) тобі за кожен день, коли ти була поруч, за кожну безсонну ніч, за кожну твою посмішку, навіть коли тобі було важко. Бажаю тобі простого щастя — тихого, щирого, щоденного. Вітаю зі святом!
***
Будь щаслива, мамо. Не за щось, а просто так — бо ти цього заслуговуєш більше, ніж хто-небудь у світі. Зі святом тебе, з Днем матері!
