З Днем матері 2026: зворушливі привітання для найріднішої у віршах та своїми словами

День матері — це свято, яке говорить про найтеплішу любов у світі. Про людину, яка першою взяла нас на руки і завжди була поруч, навіть коли ми цього не помічали.

Мама — це підтримка, ніжність і сила водночас. І у День матері хочеться просто сказати: дякую за все, за любов, турботу і віру, яка не зникає ніколи.

Привітання з Днем матері у віршах і своїми словами — у матеріалі.

Привітання з Днем матері у віршах

За ночі безсонні, за ласку безмірну,

За віру в нас щиру, за підтримку вірну.

Сьогодні, матусю, тобі вся шана,

Ти в нашому серці завжди палка й жадана.

***

Ти вчила нас жити, добро творити,

Любити свій край і чесно служити.

У День матері, мамо, прийми цю подяку,

За світле життя і за добру науку.

***

Мамо, рідна, дорога,

Ти для мене — як зоря.

Теплом серця зігріваєш,

І завжди мене чекаєш.

Дякую за добрі руки,

За любов без слів і муки.

Хай тобі добро цвіте,

Щастя в дім нехай іде.

***

За мудрість, терпіння, безмежну любов,

За кожне промовлене лагідне слово.

Сьогодні вітаю, моя дорогенька,

Хай радість в душі твоїй квітне ясненько.

З Днем матері — привітання своїми словами

Матусю рідненька, ти для мене як тихе світло в кімнаті, яке не сліпить, але завжди показує дорогу. Я не завжди встигаю сказати тобі важливе, але в мені це живе щодня — твоя турбота, твій спокій, твоя сила, яке веде мене по життю без страху і сумнівів.

***

Мамочко мила, вітаю тебе зі святом Днем матері! Дякую тобі за те, що ти була поруч, коли важко, і вміла відчувати мене навіть тоді, коли я сама себе не розуміла. За твої руки, які вміють заспокоїти без слів. За твоє “все буде добре”, яке чомусь завжди збувається.

***

Матусю, якби любов мала голос, вона б звучала, як ти, мамо — тихо, впевнено і дуже тепло. І навіть зараз, коли я вже доросла людина, мені все одно хочеться іноді сховатися в твої обійми і на хвилину забути про все. Зі святом тебе!

***

Мамо, дякую тобі, що вмієш любити так, як ніхто інший у світі — тихо, без вимог і умов, просто всім серцем. Дякую тобі за все, що ти робиш і за те, що ти просто є. Нехай у твоєму житті буде стільки ж тепла, скільки ти подарувала мені. Зі святом тебе, з Днем матері!

***

Мамо, я вдячний (-а) тобі за кожен день, коли ти була поруч, за кожну безсонну ніч, за кожну твою посмішку, навіть коли тобі було важко. Бажаю тобі простого щастя — тихого, щирого, щоденного. Вітаю зі святом!

***

Будь щаслива, мамо. Не за щось, а просто так — бо ти цього заслуговуєш більше, ніж хто-небудь у світі. Зі святом тебе, з Днем матері!