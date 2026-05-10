Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках

У час неймовірної об’єднаності країни на диво не вдається бути поряд з тими, кого хотілося б бачити зараз чи не щодня. Найкращі, найулюбленіші наші мами. Нагадати їм про свою любов можна за допомогою привітання з Днем матері в картинках.

Як хотіли б ми усі бачити зранку їхні посмішки, а ввечері пригорнутись та набратись їхнього внутрішнього сонця, того неповторного тепла.

День матері часто святкують з метою вшанувати важливу місію кожної мами — зберегти духовний світ своїх дітей та їхню пам’ять про національну спадщину і своє походження. Саме діти дають майбутнє нашій державі, а матусі його оберігають.

Однак якщо в цей особливий день не вдається привітати матусю особисто, тоді можна скористатись однією з листівок від команди Вікна.

А щоб була змога виказати свої теплі почуття своїй найріднішій та найкращій у світі матусі, ми підготували для тебе у картинках привітання з Днем матері, який цьогоріч святкують 10 травня.

5 коротких побажань, які зігріють серцем

Для того, щоб привітання з Днем матері було справді щирим та зворушливим, важливо вкласти в нього свої особисті почуття та емоції. Найкращі привітання йдуть від серця, тому варто подумати про те, що саме ти хочеш сказати своїй мамі, які слова подяки та любові ти відчуваєш.

Мамо, дякую, що ти — мій дім, де завжди світло й тепло. Нехай твоя посмішка сяє щодня, мов вранішнє сонце! Хай кожна хвилина дарує тобі спокій, а кожен світанок — нову силу. Люблю безмірно! Твої руки — мій найкращий оберіг. Бажаю, щоб у них завжди жила радість, а втому розвіював вітер весни. Нехай Божа ласка і людська вдячність огортають тебе, як шаль, у найпрохолодніші дні. Мамо, ти навчаєш мене любити світ. Нехай світ віддячить тобі любов’ю сторицею!

Привітання з Днем матері в картинках

Цікаві факти про свято

Ідея вшанування матерів в Україні прийшла з Канади від української діаспори. Вперше Союз українок Канади відзначив це свято у 1928 році, а вже наступного року, у 1929 році, його відсвяткували у Львові. Ініціаторкою стала Олена Кисилевська, редакторка тижневика Жіноча доля

Сучасне свято День матері започаткувала американка Анна Джарвіс. У 1914 році президент США Вудро Вільсон офіційно проголосив другу неділю травня національним Днем матері.

Символом Дня матері вважається квітка гвоздика. Анна Джарвіс обрала білу гвоздику як символ чистої та безмежної материнської любові. Червоні та рожеві гвоздики дарують живим матерям, а білі — в пам’ять про померлих.

День матері відзначають у понад 80 країнах світу, проте дати святкування можуть відрізнятися. В Україні, як і в багатьох інших країнах, його відзначають у другу неділю травня. У 2026 році День матері в Україні припадає на 10 травня.

Травень, коли відзначається День матері, також вважається місяцем Пресвятої Богородиці, що додає релігійного значення цьому святу. Крім того, весняне пробудження природи символізує материнську турботу та народження нового життя.

Матір здавна вважається символом берегині родини в українській культурі. Образ матері також асоціюється з духовністю, цінностями та традиціями народу.

Лялька-мотанка в Україні є символом материнства.

Як зробити цей день особливим

Запиши аудіоповідомлення з подякою, яку мама зможе переслухати, коли сумуватиме. Збери букет спогадів: надішли їй 5 фото-миттєвостей із підписами, чому вони для вас цінні. Подаруй час — заплануй онлайн-чаювання: постав камеру, приготуй чай, говоріть по душах. Створи купон-любові: цифрову картку, яку мама може обміняти на твої послуги — технічна допомога, спільна прогулянка, читання улюбленої книжки вголос. Заплануй тиждень мами — кожного дня після свята надсилай невеличку нотатку чи вірш, щоб її свято тривало довше.

Материнська любов — це невичерпне джерело тепла, підтримки та натхнення, яке супроводжує нас протягом усього життя.

Матері відіграють надзвичайно важливу роль у нашому житті, формуючи наші цінності, оберігаючи наш духовний світ та передаючи нам безцінну спадщину.

День матері — це особлива нагода висловити свою безмежну любов та вдячність найдорожчій людині у світі.

Незалежно від того, чи є у тебе можливість привітати маму особисто, чи ти знаходишся далеко, щирі слова та уважні жести обов’язково зігріють її серце.

Нехай цього дня кожна мама відчує себе особливою та коханою, адже саме вони є справжнім скарбом нашого життя

