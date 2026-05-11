Схема на 50 млн: у Запоріжжі університет допоміг 3 тис. “аспірантів” уникнути мобілізації

Правоохоронці завершили розслідування однієї з наймасштабніших корупційних схем в освітній галузі. Перед судом постануть 9 посадовців приватного університету в Запоріжжі, які перетворили науковий заклад на конвеєр із виготовлення фіктивних довідок для ухилення від мобілізації.

За даними Генерального прокурора України Руслана Кравченка, організатором кримінального бізнесу виступив ректор та власник університету. Він залучив до схеми найближче оточення, включно зі своєю донькою (проректором вишу), ще трьох проректорів та низку керівників департаментів.

Сімейний підряд та 13-кратне перевищення лімітів

Масштаби оборудки вражають: університет, який мав ліцензію на підготовку лише 265 аспірантів, примудрився зараховувати тисячі чоловіків. Фактично ліцензійний обсяг було перевищено у 13 разів.

Як працювала схема:

Документи про вступ оформлювалися заднім числом;

Дані вносилися до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) через незаконне втручання в систему;

Студенти фактично не відвідували занять і не займалися науковою діяльністю, отримуючи лише статус, що давав право на відстрочку.

За два роки через таку аспірантуру пройшло майже 3,5 тисячі осіб. Близько 3 тисяч із них успішно скористалися фіктивними документами для уникнення призову.

Тіньові тарифи: від 20 тисяч до чверті мільйона

Вартість послуг запорізьких освітян була диференційованою. Окрім офіційної оплати навчання (близько 20 тисяч гривень на рік), клієнти сплачували неправомірну вигоду. Сума хабаря варіювалася від кількох сотень до рекордних 260 тисяч гривень з однієї особи, залежно від терміновості та складності оформлення.

Загальний прибуток злочинної організації за час її діяльності перевищив 50 мільйонів гривень.

Кінець наукової кар’єри: анулювання ліцензії та лава підсудних

Кримінальний бізнес погорів на цифровій пильності. Держатель бази ЄДЕБО помітив аномально масову реєстрацію нових вступників і звернувся до правоохоронних органів. Реагування було миттєвим: МОН оперативно анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів, а СБУ та поліція задокументували діяльність угруповання.

Обвинуваченим інкримінують цілий букет статей Кримінального кодексу: створення та участь у злочинній організації, одержання неправомірної вигоди (хабарництво), підробка документів та махінації з державними реєстрами.

Організатору та його спільникам загрожують тривалі терміни ув’язнення з конфіскацією майна. Крапку в цій справі тепер має поставити суд.

