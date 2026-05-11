Схема на 50 млн: в Запорожье университет помог 3 тыс. “аспирантов” избежать мобилизации

Правоохранители завершили расследование одной из самых масштабных коррупционных схем в сфере образования. Перед судом предстанут 9 должностных лиц частного университета в Запорожье, которые превратили учебное заведение в конвейер по изготовлению фиктивных справок для уклонения от мобилизации.

По данным Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, организатором криминального бизнеса выступил ректор и владелец университета. В состав преступной группы он привлек ближайшее окружение, включая свою дочь (проректора вуза), еще троих проректоров и ряд руководителей департаментов.

Семейный подряд и 13-кратное превышение лимитов

Масштабы аферы впечатляют: университет, имевший лицензию на подготовку всего 265 аспирантов, умудрился зачислить тысячи мужчин. Фактически лицензионный объем был превышен в 13 раз.

Как работала схема:

Документы о поступлении оформлялись задним числом;

Данные вносились в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕГЭБО) через незаконное вмешательство в систему;

Студенты фактически не посещали занятия и не занимались научной деятельностью, получая лишь официальный статус, дающий право на отсрочку.

За два года через такую «аспирантуру» прошло почти 3,5 тысячи человек. Около 3 тысяч из них успешно воспользовались фиктивными документами для избежания призыва.

Теневые тарифы: от 20 тысяч до четверти миллиона

Стоимость услуг запорожских просветителей была дифференцированной. Помимо официальной оплаты обучения (около 20 тысяч гривен в год), клиенты платили неправомерную выгоду. Сумма взятки варьировалась от нескольких сотен до рекордных 260 тысяч гривен с одного человека, в зависимости от срочности и сложности оформления.

Общая прибыль преступной организации за время её деятельности превысила 50 миллионов гривен.

Финал научной карьеры: аннулирование лицензии и скамья подсудимых

Криминальный бизнес прогорел благодаря цифровой бдительности. Держатель базы ЕГЭБО заметил аномально массовую регистрацию новых абитуриентов и обратился в правоохранительные органы.

Реакция была мгновенной: МОН оперативно аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов, а СБУ и полиция задокументировали деятельность группировки.

Обвиняемым инкриминируют целый ряд статей Уголовного кодекса: создание и участие в преступной организации, получение неправомерной выгоды (взяточничество), подделка документов и махинации с государственными реестрами.

Организатору и его сообщникам грозят длительные сроки заключения с конфискацией имущества. Точку в этом деле теперь должен поставить суд.

