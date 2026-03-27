Обыски у Михаила Поплавского: в КНУКиМ разоблачена схема на 760 млн грн

В образовательном секторе Украины разгорелся масштабный финансовый скандал, в центре которого оказался один из самых известных творческих вузов страны. По официальным данным, опубликованими Офисом генпрокурора, руководство заведения подозревают в присвоении сотен миллионов гривен из государственного бюджета.

Как сообщают медиа, в частности Интерфакс-Украина и РБК-Украина, главным фигурантом обысков, проведенных правоохранителями 27 марта, стал Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский и обыски: Офис генпрокурора раскрыл детали дела

Согласно материалам расследования, должностные лица университета действовали в сговоре с представителями Министерства образования и науки Украины. Главная финансовая махинация касалась государственной программы по подготовке кадров.

Речь идет о финансировании по бюджетной программе Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики. В течение 2022–2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн, — отмечают прокуроры.

Офис генпрокурора установил, что реальные потребности заведения были искусственно завышены для получения избыточного финансирования и последующего вывода денег.

Растрата бюджета в КНУКиИ: как Михаил Поплавский фигурирует в финансовых махинациях

Основным инструментом преступной схемы, по версии следствия, стала подача недостоверной отчетности. Михаил Поплавский и топ-менеджмент заведения могли вносить ложные данные о реальном количестве студентов и штатном расписании преподавателей.

Правоохранители также проверяют информацию о том, что в государственные списки включали лиц, которые фактически обучались в частном заведении, базирующемся на тех же мощностях, что и КНУКиИ (Киевский национальный университет культуры и искусств), но не имели права на бюджетное обеспечение.

Как стало известно, правоохранители провели масштабную операцию, охватившую более 20 локаций одновременно. Следственные действия под процессуальным руководством Офиса генпрокурора прошли как в самом университете, так и по местам проживания ключевых фигурантов.

Как отмечают СМИ, сами эти обыски прошли непосредственно в доме Михаила Михайловича. В ходе рейдов СБУ и Нацполиция изъяли цифровые носители, мобильные телефоны и печати сторонних фирм, которые, вероятно, использовались для легализации украденных средств.

На данный момент Офис генпрокурора подчеркивает, что досудебное расследование находится в активной фазе. Хотя обыски были результативными, на данный момент официальных подозрений ни одному из участников схемы не предъявлено. Устанавливается полный круг причастных лиц как в самом университете, так и в профильном министерстве.

Паралельно с финансовыми скандалами творческое сообщество всколыхнула еще одна резонансная новость. Полиция официально сообщила о подозрении Андрею Билоусу по факту совершения сексуального насилия в отношении студенток.

