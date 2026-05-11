День города Киев в 2026: дата, куда пойти и где почувствовать праздник — главные локации и события

День Киева в 2026 году приходится на 31 мая, это последнее воскресенье месяца, традиционная дата празднования. В этот день столица как будто переключается на жизнь в другом ритме — более открытом, шумном и очень тёплом.

Городу исполняется 1544 года, и эта дата — не просто историческая отметка, а повод снова почувствовать город как живой организм, который дышит, творит, движется в будущее несмотря на трудности и войну.

День Киева 2026: куда пойти

В свой праздник Киев особенно красив. Каштаны ещё цветут, воздух уже тёплый, и центр города естественным образом превращается в пространство для прогулок.

Софийская и Михайловская площади, Владимирская горка, Андреевский спуск, Контрактовая площадь, Крещатик — это места, где можно почувствовать душу города.

Там появляются уличные музыканты, которые устраивают выступления, художники показывают импровизированные арт-инсталляции. В целом почти все знаковые точки города становятся локациями для маленьких и больших праздничных событий.

А ещё в День города Киев из года в год проходит благотворительный «Пробег под каштанами». Это не просто спортивное событие, а скорее символ городского единства.

В 2026 году Пробег под каштанами снова переводят в онлайн-формат из соображений безопасности, поэтому присоединиться можно из любого города Украины или даже из-за границы.

Каждый участник сам выбирает маршрут и темп — будь то бег или обычная прогулка, с традиционной дистанцией около 5 км.

В прошлом году мероприятие собрало около двух миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. В этом году благотворительная цель мероприятия остаётся такой же.

Также ко Дню города около 35 тысяч киевлян, которые нуждаются в социальной поддержке, получат единовременную денежную помощь.

Читать по теме Погода в Киеве в мае 2026: от весенних дождей до летних температур Чего следует ожидать от погоды в столице за последний месяц весны?

День города Киев 2026: мероприятия

Сам День Киева обычно не сводится к одной большой сцене или главному событию. Праздничные мероприятия разбросаны по городу.

S.V.E.T. Festival — 30 мая, большой городской фестиваль, с участием разных артистов.

Dakh Daughters — 30 мая, концерт в МЦКМ (Октябрьский дворец), театрально-музыкальное шоу.

POSITIFF — 31 мая, концерт под открытым небом в Feels Garden (ВДНХ).

Фестиваль Поколение — 30–31 мая, ВДНХ, большое мультиформатное событие с украинскими артистами.

DREVO — 31 мая, концерт под открытым небом в Куренях.

Вообще ВДНХ 30–31 мая — главная праздничная локация города. Здесь обычно проходят гастрономические фестивали, ярмарки, семейные события, благотворительные инициативы.

А если хочется больше тишины — в музеях и галереях готовят специальные события или открытые программы. Во многих кафе — свои маленькие празднования.

А если немного отойти от туристических маршрутов, город становится спокойнее, почти интимным, как будто позволяет увидеть себя без праздничного шума. И можно просто прогуляться в Гидропарке или поискать живописные уголки на берегу Днепра.

Обычно полную программу Дня Киева объявляют ближе к празднику, поэтому информацию об обновлениях стоит искать на сайте КГГА и на платформах, где продаются билеты на культурные события города.

Читайте также о Днях городов в Украине в 2026 году: когда и как будут праздновать — полный календарь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!