С Днём матери 2026: трогательные поздравления для самой родной в стихах и своими словами

День матери — это праздник, который говорит о самой тёплой любви в мире. О человеке, который первым взял нас на руки и всегда был рядом, даже когда мы этого не замечали.
Мама — это поддержка, нежность и сила одновременно. И в День матери хочется просто сказать: спасибо за всё, за любовь, заботу и веру, которая никогда не исчезает.
Поздравления с Днём матери в стихах и своими словами — в материале.
Поздравления с Днём матери в стихах
За ночі безсонні, за ласку безмірну,
За віру в нас щиру, за підтримку вірну.
Сьогодні, матусю, тобі вся шана,
Ти в нашому серці завжди палка й жадана.
***
Ти вчила нас жити, добро творити,
Любити свій край і чесно служити.
У День матері, мамо, прийми цю подяку,
За світле життя і за добру науку.
***
Мамо, рідна, дорога,
Ти для мене — як зоря.
Теплом серця зігріваєш,
І завжди мене чекаєш.
Дякую за добрі руки,
За любов без слів і муки.
Хай тобі добро цвіте,
Щастя в дім нехай іде.
***
За мудрість, терпіння, безмежну любов,
За кожне промовлене лагідне слово.
Сьогодні вітаю, моя дорогенька,
Хай радість в душі твоїй квітне ясненько.
