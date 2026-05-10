С Днём матери 2026: трогательные поздравления для самой родной в стихах и своими словами

С Днём матери — поздравления своими словами

Мамочка родная, ты для меня как тихий свет в комнате, который не ослепляет, но всегда показывает дорогу. Я не всегда успеваю сказать тебе важное, но во мне это живёт каждый день — твоя забота, твоё спокойствие, твоя сила, которая ведёт меня по жизни без страха и сомнений.

Мамочка милая, поздравляю тебя с праздником Днём матери! Спасибо тебе за то, что ты была рядом, когда было трудно, и умела чувствовать меня даже тогда, когда я сама себя не понимала. За твои руки, которые умеют успокоить без слов. За твоё “всё будет хорошо”, которое почему-то всегда сбывается.

Мамочка, если бы любовь имела голос, она бы звучала, как ты, мама — тихо, уверенно и очень тепло. И даже сейчас, когда я уже взрослый человек, мне всё равно иногда хочется спрятаться в твои объятия и на минуту забыть обо всём. С праздником тебя!

Мама, спасибо тебе, что умеешь любить так, как никто другой в мире — тихо, без требований и условий, просто всем сердцем. Спасибо тебе за всё, что ты делаешь и за то, что ты просто есть. Пусть в твоей жизни будет столько же тепла, сколько ты подарила мне. С праздником тебя, с Днём матери!

Мама, я благодарен(-на) тебе за каждый день, когда ты была рядом, за каждую бессонную ночь, за каждую твою улыбку, даже когда тебе было тяжело. Желаю тебе простого счастья — тихого, искреннего, ежедневного. Поздравляю с праздником!

Будь счастлива, мама. Не за что-то, а просто так — потому что ты этого заслуживаешь больше, чем кто-либо в мире. С праздником тебя, с Днём матери!

