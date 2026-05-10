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Когда День матери 2026 в Украине: дата, традиции и история праздника

Анна Голишевская, редактор сайта 10 мая 2026, 07:26 2 мин.
день матери
Фото Pexels

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