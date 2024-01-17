День сына в Украине: когда отмечают и поздравления

День сына, День дочери, День матери и День отца — эти праздники только недавно начали отмечать в Украине.
Международный день сына в Украине не является официальным праздником. Но он объединяет родных и близких, и обращает внимание на ценность семьи. О дате празднования, традициях и истории возникновения Дня сына читай в нашем материале.
Ежегодно 22 ноября в Украине, как и в мире, отмечается День сына, посвященный семьям, у которых родились мальчики. В эту дату родители поздравляют сыновей независимо от возраста.
По одной из версий, концепция Международного дня сына появилась в 2014 году по предложению Guardian News & Media Limited во время празднования Международного дня мужчин, что также отмечается в ноябре.
Целью этого дня было создание семейного праздника и поздравления своих сыновей дома, чтобы передать им основные домашние навыки, незаменимые для их будущего.
Эта инициатива призвана помочь мальчикам стать такими мужчинами, которыми они стремятся быть: самодостаточными, способными к самостоятельной жизни.
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Мой милый сын, с праздником! Ты для меня всегда был и остаешься самым большим подарком в моей жизни. Ты моя гордость и большая любовь. Пусть тебя всегда сопровождает счастье, здоровье, успех и неистощимая энергия. Мечтай, и достигай задуманного. Люблю тебя, мой сын.
Дорогой сынок, пусть твоя жизнь наполняется только радостными событиями, блестящими успехами и положительными эмоциями! Желаю, чтобы ты всегда был счастливым человеком, который ценит и любит каждый миг своей жизни! Пусть все, чего ты хочешь, воплотится в реальность, а я тебя обязательно поддержу! Люблю тебя всем сердцем, дорогой сын!
Дорогой сын, с Днем сына тебя! Да будет этот день наполнен теплом, вниманием и радостью. Ты важен для нас, и мы гордимся, что ты наш сын!
Дорогой мой сынок, с праздником! Будь всегда оптимистичен и с открытой душой. Пусть у тебя будут отзывчивые друзья. Настоящая дружба — это счастье. Будь успешным и добивайся высот. Пусть сбываются мечты, планы и проекты. Будь безмерно счастлив в личной жизни. Пусть Бог оберегает тебя на всех жизненных путях и помогает тебе во всех твоих начинаниях. Я всегда буду поддерживать тебя!
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада,
С праздником, Днем сыновей!
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью,
Был храним от зла и бед!
В День сыновей желаю счастья,Любви, бескрайнего добра,Чтоб жизнь оставили ненастьяВ один момент и навсегда.Пусть жизнь огнем в тебе струитсяСуровым дням наперекор,И счастье — радостная птица,Пусть обратит к тебе свой взор.***
Нынче праздник — всем на радость,Хоть не пир, не юбилей,Всех мужчин мы поздравляемС Днём прекрасным сыновей.Будьте ж славными сынами,И опорой матерей,Чтоб могли они гордитьсяЗа своих родных детей.Счастья, крепкого здоровья,Чтоб под твёрдою рукой,Все проблемы и невзгодыВраз прошли, сами собой.
Фото: Pexels
Отмечать или не отмечать — каждый решает для себя. Есть одна неоспоримая истина — наши дети для нас самое ценное, что у нас есть. Любить, лелеять, радоваться за них — это проявление каждого дня, каждого мига.
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