День сына в Украине: когда отмечают и поздравления

День сына, День дочери, День матери и День отца — эти праздники только недавно начали отмечать в Украине.

Международный день сына в Украине не является официальным праздником. Но он объединяет родных и близких, и обращает внимание на ценность семьи. О дате празднования, традициях и истории возникновения Дня сына читай в нашем материале.

Когда День сына в Украине

Ежегодно 22 ноября в Украине, как и в мире, отмечается День сына, посвященный семьям, у которых родились мальчики. В эту дату родители поздравляют сыновей независимо от возраста.

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История возникновения Дня сына

По одной из версий, концепция Международного дня сына появилась в 2014 году по предложению Guardian News & Media Limited во время празднования Международного дня мужчин, что также отмечается в ноябре.

Целью этого дня было создание семейного праздника и поздравления своих сыновей дома, чтобы передать им основные домашние навыки, незаменимые для их будущего.

Эта инициатива призвана помочь мальчикам стать такими мужчинами, которыми они стремятся быть: самодостаточными, способными к самостоятельной жизни.

Поздравления ко Дню сына

***

Мой милый сын, с праздником! Ты для меня всегда был и остаешься самым большим подарком в моей жизни. Ты моя гордость и большая любовь. Пусть тебя всегда сопровождает счастье, здоровье, успех и неистощимая энергия. Мечтай, и достигай задуманного. Люблю тебя, мой сын.

***

Дорогой сынок, пусть твоя жизнь наполняется только радостными событиями, блестящими успехами и положительными эмоциями! Желаю, чтобы ты всегда был счастливым человеком, который ценит и любит каждый миг своей жизни! Пусть все, чего ты хочешь, воплотится в реальность, а я тебя обязательно поддержу! Люблю тебя всем сердцем, дорогой сын!

***

Дорогой сын, с Днем сына тебя! Да будет этот день наполнен теплом, вниманием и радостью. Ты важен для нас, и мы гордимся, что ты наш сын!

***

Дорогой мой сынок, с праздником! Будь всегда оптимистичен и с открытой душой. Пусть у тебя будут отзывчивые друзья. Настоящая дружба — это счастье. Будь успешным и добивайся высот. Пусть сбываются мечты, планы и проекты. Будь безмерно счастлив в личной жизни. Пусть Бог оберегает тебя на всех жизненных путях и помогает тебе во всех твоих начинаниях. Я всегда буду поддерживать тебя!

***

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью,

Был храним от зла и бед!

***

В День сыновей желаю счастья,

Любви, бескрайнего добра,

Чтоб жизнь оставили ненастья

В один момент и навсегда.

Пусть жизнь огнем в тебе струится

Суровым дням наперекор,

И счастье — радостная птица,

Пусть обратит к тебе свой взор.

***

Нынче праздник — всем на радость,

Хоть не пир, не юбилей,

Всех мужчин мы поздравляем

С Днём прекрасным сыновей.

Будьте ж славными сынами,

И опорой матерей,

Чтоб могли они гордиться

За своих родных детей.

Счастья, крепкого здоровья,

Чтоб под твёрдою рукой,

Все проблемы и невзгоды

Враз прошли, сами собой.

Отмечать или не отмечать — каждый решает для себя. Есть одна неоспоримая истина — наши дети для нас самое ценное, что у нас есть. Любить, лелеять, радоваться за них — это проявление каждого дня, каждого мига.

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