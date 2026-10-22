Александра Матвийчук получила награду Украинского Женского Конгресса имени Мэри О’Хейген

Правозащитница, руководительница общественной организации Центр гражданских свобод и лауреатка Нобелевской премии мира Александра Матвийчук стала лауреаткой Награды Украинского Женского Конгресса имени Мэри О’Хейген. Награду ей присудили за женское лидерство, деятельность в сфере защиты прав человека и вклад в борьбу за справедливость.

Кто вручил награду Александре Матвийчук

Александра Матвийчук получила Нобелевскую премию мира в 2022 году. Она документирует военные преступления России в Украине и работает над тем, чтобы привлекать внимание международного сообщества к нарушениям прав человека и добиваться привлечения виновных к ответственности.

Во время вручения награды правозащитница подчеркнула важность женской солидарности и борьбы за будущее следующих поколений.

— Я хочу сказать три вещи. Украина имеет выразительное женское лицо. Женщины должны поддерживать женщин независимо от сферы, в которой эти женщины работают. И последнее — в этой войне с Россией мы, украинские женщины, среди прочего, боремся за будущее наших детей и за то, чтобы наши дочери никогда в мире не были вынуждены кому-то доказывать, что они тоже люди, — отметила Александра Матвийчук.

Награду правозащитнице вручила прошлогодняя лауреатка Награды Украинского Женского Конгресса, военнослужащая бригады Азов Татьяна Теплюк с позывным Крестная. Она является самой старшей военнослужащей в Украине.

Татьяна Теплюк подчеркнула, что украинские женщины своей стойкостью и участием в жизни страны вдохновляют друг друга.

— На Украину во все века посягали, но мы выстояли, мы есть! Мы — гордая непокорённая нация. Когда мы собираемся на конгрессах, я вижу, насколько нас много и насколько мы сильны. Это очень вдохновляет — хочется жить и работать для этих людей и этой страны, — сказала военнослужащая.

Соучредительница Украинского Женского Конгресса, народная депутатка Украины Мария Ионова объяснила, что при выборе нынешней лауреатки учитывали масштаб деятельности Александры Матвийчук, её влияние в Украине и за рубежом, а также вклад в защиту прав человека.

— Это женщина, которая сделала борьбу за права человека и справедливость делом своей жизни. Которая настойчиво работает над тем, чтобы международное сообщество не просто знало о российских преступлениях, но и осознавало свою ответственность за привлечение виновных к ответственности, — отметила Мария Ионова.

Она также подчеркнула, что одна из главных целей Конгресса — сделать вклад женщин в развитие Украины заметным и обеспечить ему должное признание.

— Для нас эта Награда — не только благодарность конкретной женщине. Это возможность рассказать её историю, сделать её пример заметным и вдохновить других. Ведь когда мы видим примеры женского лидерства, то, что раньше казалось исключением, постепенно становится новым стандартом, — сказала Мария Ионова.

На церемонии вспомнили о гражданских женщинах, находящихся в незаконном плену

Во время вручения награды Украинский Женский Конгресс показал видео о гражданских женщинах, которые находятся в незаконном украинском плену. Материал создали совместно с проектом Тени за решеткой.

Мария Ионова призвала не забывать об этих женщинах и продолжать борьбу за их освобождение.

— Мы должны помнить их имена и бороться за их освобождение, — подчеркнула соучредительница Конгресса.

Что известно о Награде Украинского Женского Конгресса

Награду имени Мэри О’Хейген ежегодно вручают женщине, чьи смелость, лидерство и деятельность влияют на развитие Украины. Награду назвали в честь Мэри О’Хейген — международной экспертки, которая поддерживала развитие женского лидерства в Украине и была другом Украинского Женского Конгресса.

Первой лауреаткой стала врач и волонтёр Наталья Лелюх. Вторую награду посмертно присудили боевому медику и госпитальеру Ирине Цыбух с позывным «Чека». В 2025 году награду получила военнослужащая Вооружённых сил Украины Татьяна Теплюк с позывным «Крёстная».

Украинский Женский Конгресс работает с 2017 года. Его соучредительницы — вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, народная депутатка Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народная депутатка VIII созыва, которая сейчас возглавляет Конгресс.

Ранее мы сообщали, что для участия в юбилейном Украинском Женском Конгрессе подали заявки более 1000 женщин и мужчин, что стало рекордом за все годы проведения мероприятия.

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