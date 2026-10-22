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Александра Матвийчук получила награду Украинского Женского Конгресса имени Мэри О’Хейген

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 октября 2026, 19:00 4 мин.
Александра Матвийчука отметили за женское лидерство и защиту прав человека

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