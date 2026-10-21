Женщины меняют рынок труда: в Киеве прошло адвокационное мероприятие НЕженское дело

15–16 октября в Киеве состоялось мероприятие НЕженское дело Женщины меняют рынок труда: от профессиональных стереотипов к системным решениям. Участники обсудили, как расширить возможности трудоустройства женщин в традиционно мужских профессиях, и подготовили предложения по преодолению барьеров на рынке труда.

Мероприятие состоялось в рамках программы Она — деминерка, которую реализует ООН Женщины в Украине в партнерстве с Ассоциацией саперов Украины, ОО Дівчата и BBC Media Action. Ведущей мероприятия стала Юлия Зорий, телеведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2.

От профессиональных стереотипов к равным возможностям

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса, образовательных учреждений, международных организаций, общественного сектора и медиа, а также женщины, работающие в традиционно мужских сферах.

Во время дискуссий речь шла о влиянии общественных стереотипов на выбор профессии, доступ к обучению и карьерный рост. По данным Международной организации труда, для восстановления и экономического роста Украине понадобятся дополнительные 8,6 млн работников и работниц. Привлечение женщин к различным профессиям может помочь преодолеть кадровый дефицит.

— Для ОО Дівчата эта программа является частью более широкой миссии — помогать девушкам и женщинам быть экономически независимыми, иметь собственную профессию и самостоятельно строить свою жизнь. Для нас особенно ценно, что это мероприятие объединило общественный сектор, государство, бизнес и представителей сектора безопасности и обороны. У каждого из этих секторов уже есть собственный опыт и наработки, но именно межсекторального диалога часто не хватает. Наша задача — объединить эти усилия, чтобы наработки одних помогали другим достигать общей цели, — отметила основательница и директор ОО Дівчата Юлия Спорыш.

Как бизнес и медиа могут менять рынок труда

Представители HR-команд и компаний, в частности Эпицентр К, Kernel, ДТЭК, МХП, Affemity (Quarks) и Fillin, обсудили привлечение женщин к профессиям, в которых традиционно преобладают мужчины. Среди ключевых вопросов — адаптация рабочих мест, безопасность труда и возможности профессионального развития.

Также участники рассмотрели, как медиа влияют на представления о профессиях и карьерный выбор.

— Медиа влияют на то, как общество воспринимает профессиональные роли женщин. Поэтому в сериалах ICTV2 мы показываем их в разных профессиях и на разных уровнях ответственности: в АТП Перевозчиках героиня управляет фурой, в Швыдкарях одна из персонажей работает водителем экстренной помощи, а другая возглавляет медицинское отделение. Во вселенной сериала Служба 112 женщины работают медиками, полицейскими и спасательницами. Для нас важно, чтобы такие образы воспринимались не как исключение, а как естественная часть современной жизни, в которой профессиональный путь определяют компетентность, амбиции и личный выбор, а не гендерные стереотипы, — отметил генеральный продюсер сериального производства ICTV2 Дмитрий Хрипун.

Представительница ООН Дівчата в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш подчеркнула, что для привлечения женщин к традиционно мужским профессиям нужны не только обучение и вакансии, но и изменения в рабочей среде.

— Наш опыт реализации программ Она — деминерка (She Demines) и She Drives показал, что привлечение большего количества женщин к традиционно “мужским” профессиям требует значительно большего, чем обучение и возможности трудоустройства. Женщины по-прежнему сталкиваются со стереотипами и бременем обязанностей по уходу, тогда как работодателям необходимо инвестировать в создание рабочей среды, готовой принимать и поддерживать женщин. Настоящие изменения требуют совместных усилий всего общества — от преодоления стереотипов до создания условий труда, учитывающих потребности женщин. Мы стремимся к тому, чтобы женщины могли не только приходить в эти профессии, но и строить долгосрочную карьеру и занимать руководящие должности, — отметила она.

Какие изменения предлагают

Второй день мероприятия посвятили подготовке Пакета предложений по расширению участия женщин в профессиях, где традиционно преобладают мужчины.

Участники работали в трех группах и рассматривали равный доступ к трудоустройству, безопасные условия труда, профессиональное развитие, а также необходимые изменения в государственной политике. Они проанализировали существующие барьеры и дополнили предыдущие предложения новыми решениями.

Подготовленный документ охватывает разные этапы профессионального пути женщин — от выбора специальности и обучения до трудоустройства и карьерного роста. Его предложения планируют представить заинтересованным сторонам для дальнейшего внедрения.

Равный доступ к профессиям важен не только для защиты прав женщин, но и для преодоления кадрового дефицита и укрепления экономики Украины.

Программу Она — деминерка реализует ООН Женщини в Украине в партнерстве с Ассоциацией саперов Украины, ОО Дівчата и BBC Media Action в сотрудничестве с Министерством экономики и окружающей среды Украины при финансовой поддержке Канады и Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Фото в материале: ОО Дівчата.

В нашем спецпроекте Невидимые женщины мы рассказывали, как женщины стали спасательницами вместо мужчин.

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