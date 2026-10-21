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Женщины меняют рынок труда: в Киеве прошло адвокационное мероприятие НЕженское дело

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 октября 2026, 15:00 4 мин.
Женщины в мужских профессиях: в Киеве наработали решение

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