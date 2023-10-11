Опасно или полезно? Можно ли есть гранат с косточками

Осенью и ближе к зиме, когда свежих ягод и фруктов практически нет, мы получаем необходимые полезные микроэлементы и витамины из импортных продуктов. Среди них — гранат, богатый витаминами группы B, С, А, клетчаткой, фосфором, кальцием, марганцем, йодом, магнием, железом, калием, натрием.
Но плоды граната содержат много мелких косточек, которые отделять иногда очень долго. Итак, возникает вопрос: можно ли есть гранат с косточками? Рассказываем об этом дальше.
Косточки граната несут немало полезного для организма человека. Именно в косточках сконцентрированы сложные углеводы, необходимые для кишечника и выведения токсинов.
К тому же употребление граната полезно также для сердечно-сосудистой системы, плоды могут улучшить функции щитовидной железы, а также повысить уровень гемоглобина.
Кроме того, гранат способен укрепить иммунитет человека, его рекомендуют употреблять гипертоникам для понижения давления.
Однако косточки граната не следует употреблять в случае, если для этого есть противопоказания: язва или эрозии желудка.
Однако косточки граната не следует употреблять в случае, если для этого есть противопоказания: язва или эрозии желудка.
Но перед тем, как поесть гранат, его надо уметь почистить! Как быстро и без лишних усилий почистить гранат, мы рассказывали раньше.
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