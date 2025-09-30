Шатдаун в США: как бюджетные войны парализуют страну

США грозит шатдаун, во время которого часть федерального правительства временно прекратит работу. И это — кризис государственного аппарата.

Если до полуночи во вторник, 30 сентября, республиканцы и демократы не договорятся о бюджете, тысячи государственных служащих останутся без зарплаты, а некоторые государственные программы вовсе остановятся.

Подробнее о шатдауне в США, его последствиях и почему этот кризис выгоден действующему президенту Дональду Трампу — в материале.

Шатдаун в США — что это

Шатдаун в США — это почти уникальное явление. В других странах бюджетные споры решаются через вотум доверия правительству, в США же ветви власти равны и часто разделены.

Во время нынешнего правления Трампа республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, однако в Сенате им не хватает шестидесяти голосов для принятия законопроекта о бюджете.

Демократы отказываются поддерживать предложенную республиканцами версию бюджета, потому что она предусматривает сокращение расходов на здравоохранение и медицинские программы, которые важны для миллионов американцев.

Политические силы не могут прийти к согласию, но это, как ни странно, на руку Трампу. И на этот раз Белый дом решителен: он готов использовать шатдаун для определения так называемых “несущественных” работников, которых можно сократить.

Это действительно приведет к экономии государственных расходов на бюрократический аппарат. Но оппоненты президента уверены: под сокращение попадут лишь те, кто нелоялен нынешней администрации.

Какие последствия будет иметь шатдаун в США для простых людей

Шатдаун коснется не всего правительства и не всех госслужащих. Пограничники, врачи, полиция и авиадиспетчеры продолжат работать, но тысячи других федеральных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск.

Это значит, что программы продовольственной помощи, выдача студенческих кредитов, инспекции продуктов питания могут прекратиться, временно закроются федеральные дошкольные учреждения и национальные парки.

Люди, которые рассчитывают на государственные услуги, почувствуют задержки. Например, семья, которая ждет помощь в виде ваучеров на питание, может остаться без них.

История шатдаунов в США

История США знает много шатдаунов. Самый длинный — 36 дней — продолжался в 2018-2019 годах, во время предыдущего срока Дональда Трампа. Тогда его оппоненты не соглашались финансировать защитную стену от иммигрантов со стороны Мексики. Тот шатдаун обошелся экономике США примерно в 11 миллиардов долларов.

Теперь страна стоит перед очередным испытанием: договорятся ли политики, чтобы избежать хаоса, или новый шатдаун снова заставит экономику и граждан почувствовать последствия политической борьбы.

