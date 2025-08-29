Крылатые ракеты ERAM: что известно об оружии, которое Украина закупит у США

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине более 3000 крылатых ракет ERAM. Что это за ракеты и какая у них дальность? А также, когда Украина получит новое оружие для ударов по РФ — рассказываем в материале.

США продаст Украине 3000 ракет ERAM

В сообщении Управления военного сотрудничества министерства обороны США говорится, что США продадут Украине 3350 авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM.

Сумма сделки составит $825 млн. Так, стоимость одной американской ракеты ERAM будет около $247 тысяч.

В сообщении объясняют, что Украина заинтересована в ракетах Extended Range Attack Munition (ERAM) вместе с системами GPS и INS с модулями защиты от замены (SAASM), Y-Code или M-Code.

Поставка также будет включать контейнеры для ракет, пилоны для их подвешивания, комплектующие и вспомогательное оборудование. А еще запасные части, расходные материалы, техническое обслуживание и ремонт.

В стоимость входит подготовка персонала, инженерная и логистическая поддержка.

Эта продажа повысит возможность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам путем ее дальнейшего оснащения для выполнения миссий по самообороне и региональной безопасности. У Украины не будет сложностей с включением этих изделий и услуг в состав своих Вооруженных сил.

Украина оплатит заказы на ракеты ERAM деньгами от иностранных партнеров — Дании, Нидерландов и Норвегии. Также для закупки используют внешнее финансирование США.

Ракеты ERAM: характеристики

Ракеты ERAM — авиационная крылатые ракеты большой дальности. Имеют класс воздух — земля. Предназначены для поражения наземных и морских целей. Ракету ERAM можно адаптировать под разные потребности.

Эти ракеты принадлежат к новому поколению американского оружия. У нее сравнительно низкая стоимость и высокие характеристики.

Вероятный вес боеголовки — 260 кг.

260 кг. Точность: 10 м.

Пусковая платформа: F-16.

Максимальная дальность поражения: до 463 км.

Способность навигации в условиях ухудшения сигнала GPS.

Скорость полета: 763 км/ч.

Такие ракеты Украина может получить уже этой осенью.

Европа начала наращивать производство оружия. Это самые большие темпы со времен Холодной войны.

