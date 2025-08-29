Крилаті ракети ERAM: що відомо про зброю, яку Україна закупить у США

Державний департамент США схвалив рішення про продаж Україні понад 3000 крилатих ракет ERAM. Що це за ракети і яка в них дальність? А також коли Україна отримає нову зброю для ударів по РФ — розповідаємо в матеріалі.

США продасть Україні 3000 ракет ERAM

У повідомленні Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США йдеться, що США продадуть Україні 3 350 авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM.

Сума угоди складе $825 млн. Так вартість однієї американської ракети ERAM буде близько $247 тисяч.

У повідомленні пояснюють, що Україна зацікавлена у ракетах Extended Range Attack Munition (ERAM) разом із системами GPS та INS з модулями захисту від підміни (SAASM), Y-Code або M-Code.

Поставка також передбачатиме контейнери для ракет, пілони для їхнього підвішування, комплектуючі та допоміжне обладнання. А ще запасні частини, витратні матеріали, технічне обслуговування та ремонт.

У вартість включені підготовка персоналу, інженерна та логістична підтримка.

Цей продаж підвищить спроможність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам шляхом її подальшого оснащення для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки. В України не буде труднощів із включенням цих виробів та послуг до складу своїх Збройних сил.

Україна оплатить замовлення на ракети ERAM коштами від іноземних партнерів — Данії, Нідерландів та Норвегії. Також на закупівлю використають зовнішнє фінансування США.

Ракети ERAM: характеристики

Ракети ERAM — авіаційна крилаті ракети великої дальності. Мають клас повітря — земля. Призначені для ураження наземних та морських цілей. Ракету ERAM можна адаптувати під різні потреби.

Ці ракети належать до нового покоління американської зброї. У неї порівняно низька вартість та високі характеристики.

Ймовірна вага боєголовки — 260 кг.

Точність КІВ: 10 м.

Пускова платформа: F-16.

Максимальна дальність ураження: до 463 км.

Здатність навігації в умовах погіршення сигналу GPS.

Швидкість польоту: 763 км/год.

Такі ракети Україна може отримати вже цієї осені.

Європа почала нарощувати виробництво зброї. Це найбільші темпи з часів Холодної війни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!