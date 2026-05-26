Масований обстріл Києва 24 травня коригував 18-річний хлопець — СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України провела операцію у столиці, затримавши російського агента, який безпосередньо коригував одну із наймасштабніших комбінованих повітряних атак по Києву в ніч на 24 травня 2026 року.

Фігуранта вдалося викрити та схопити наступного дня після обстрілу міста, саме в той момент, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з об’єктів Міністерства оборони України та намагався зафіксувати наслідки ворожих прильотів.

Затримано по гарячих слідах: СБУ схопила агента, який коригував обстріл Києва 24 травня

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що замовлення ворожих спецслужб виконував 18-річний мешканець Києва. Молодик потрапив у поле зору російських кураторів, коли шукав легкі заробітки у тематичних телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування та отримання інструкцій агент спершу пройшов своєрідну перевірку: він виїжджав у передмістя столиці, де відстежував логістичні маршрути та позначав на електронних картах Google транспортні коридори, якими здійснювалося переміщення важкої військової техніки Збройних Сил України.

Переконавшись у лояльності виконавця, російські спецслужби дали йому ключове завдання — детально задокументувати руйнування після комбінованого ракетно-дронового удару по Києву 24 травня та оперативно доповісти про результати.

Оперативники СБУ задокументували кожен крок зрадника, зафіксувавши його прибуття до пошкодженого об’єкта оборонного відомства, де він вивчав зовнішній стан будівлі та прилеглу територію.

Безпосередньо на місці події у затриманого вилучили мобільний телефон, у якому виявили відкриті чати з куратором та вже підготовлені агентурні звіти з текстовим описом і точними координатами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили киянину про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне 18-річному хлопцю загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

