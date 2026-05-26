Скільки Усик заробив за бій із Верховеном: мільйонний гонорар і рекламні бонуси

Бій Олександра Усика та Ріко Верховена біля Пірамід Гізи завершився перемогою українця. Усик відправив Ріко Верховена у технічний нокаут у одинадцятому раунді.

За оцінками західних медіа, загальний призовий фонд вечора міг перевищити $50–60 мільйонів. Тож скільки отримав Усик за перемогу над Верховеном — у матеріалі.

Скільки заробив Усик за бій із Верховеном

Український чемпіон Олександр Усик отримав за останні бій гарантований гонорар у межах $35–40 мільйонів лише за вихід у ринг.

Але це не остаточна сума. Основний прибуток боксеру також принесли трансляції DAZN PPV, рекламні інтеграції та спонсорські контракти.

За даними кількох джерел, підсумковий заробіток Усика після бонусів міг сягнути $50–100 мільйонів.

Для порівняння: за реванш із Тайсоном Ф’юрі українець, за різними оцінками, отримав понад $100 мільйонів.

Ріко Верховен, який перейшов у бокс із кікбоксингу, заробив значно менше, але все одно встановив особистий рекорд.

Гарантований гонорар Ріко Верховена оцінюють у $8–12 мільйонів, а разом зі спонсорством і рекламними угодами сума могла перевищити $15–20 мільйонів.

Для спортсмена, який більшу частину кар’єри виступав у Glory Kickboxing, це найбільший контракт у житті.

Організатори також серйозно заробили на медійності події: бій транслювався через DAZN PPV, а сам вечір у Єгипті активно просували як Glory in Giza — шоу світового масштабу з участю знаменитостей та великої рекламної кампанії.

Які Олександри Усик отримав найбільші гонорари у кар’єрі

Олександр Усик за найбільші бої в кар’єрі заробляв десятки й навіть сотні мільйонів доларів.

Його рекордний гонорар — приблизно $132 млн за реванш із Даніелем Дюбуа (2025).

За другий бій із Тайсоном Ф’юрі він отримав близько $83 млн (£83,3 млн), а загальний призовий фонд того вечора перевищував $150 млн.

У першому бою з Ентоні Джошуа українець заробив близько $4–5 млн, а в реванші з ним — приблизно $42–75 млн залежно від бонусів і PPV.

Загалом найбільші його поєдинки зараз приносять $45–130+ млн за бій, включаючи спонсорські та медійні виплати.

