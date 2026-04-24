Усик — Верховен: де та коли дивитись поєдинок в Україні

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повертається на ринг — 23 травня 2026 року українець проведе поєдинок проти зірки світового кікбоксингу, нідерландця Ріко Верховена.

Подія, яка вже встигла привернути увагу всієї світової спортивної спільноти, відбудеться в унікальній історичній локації — вечір боксу пройде в єгипетській Гізі, безпосередньо біля підніжжя стародавніх пірамід.

Усик — Верховен: де дивитись бій за титул

Головним міжнародним транслятором вечора боксу виступить стримінгова платформа DAZN, яка транслюватиме подію у форматі Pay-Per-View. В Україні бій Усик — Верховен також можна буде переглянути на медіасервісі Megogo.

Хоча організатори ще мають уточнити точний розклад карду, очікується, що головний поєдинок розпочнеться не раніше 00:00 за київським часом.

Бій біля пірамід обіцяє стати не лише спортивним змаганням, а й масштабним шоу, що поєднає сучасну міць важковаговиків та велич давньої архітектури.

Читати на тему Олександр Усик та Ріко Верховен провели дуель поглядів у Лондоні Усик та Верховен розпочали підготовку до поєдинку в Єгипті.

Бій Усик — Верховен: чому поєдинок привернув стільки уваги

Попри те, що суперником Усика є представник іншої дисципліни, поєдинок офіційно отримав статус добровільного захисту титулу WBC у хевівейті. Бій проходитиме за класичними правилами професійного боксу, а не за правилами кікбоксингу чи змішаних єдиноборств.

Для Ріко Верховена, якого вважають королем кікбоксингу, це буде лише другий досвід у профі-боксі, проте перемога дасть йому шанс миттєво стати чемпіоном світу в найпрестижнішій ваговій категорії.

Для 39-річного Олександра Усика цей бій стане першою появою на рингу після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року. Тоді українець вкотре підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу, проте згодом втратив це звання через відмову від титулу WBO у листопаді минулого року.

Наразі рекорд Усика залишається бездоганним: 24 перемоги (15 нокаутом) у 24 поєдинках. Його суперник, Ріко Верховен, хоч і не має значного боксерського бекграунду, володіє колосальною фізичною міццю та досвідом у бойових мистецтвах, що робить цей бій непередбачуваним видовищем.

Раніше ми повідомляли, які будуть останні бої Усика перед закінченням кар’єри — читай в матеріалі, проти кого спортсмен має на меті зустрітися на рингу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!