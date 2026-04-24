Усик — Верховен: где и когда смотреть поединок в Украине

Украинский чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик возвращается на ринг — 23 мая 2026 украинец проведет поединок против звезды мирового кикбоксинга, нидерландца Рико Верховена.

Событие, уже успевшее привлечь внимание всего мирового спортивного сообщества, состоится в уникальной исторической локации — вечер бокса пройдет в египетской Гизе, прямо у подножия древних пирамид.

Усик — Верховен: где смотреть бой за титул

Главным международным транслятором вечера бокса выступит стриминговая платформа DAZN, которая будет транслировать событие в формате Pay-Per-View. В Украине бой Усик-Верховен также можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Хотя организаторы должны уточнить точное расписание карда, ожидается, что главный поединок начнется не раньше 00:00 по киевскому времени.

Бой у пирамид обещает стать не только спортивным соревнованием, но и масштабным шоу, сочетающим современную мощь тяжеловесов и величие древней архитектуры.

Бой Усик — Верховен: почему поединок привлек столько внимания

Несмотря на то, что соперником Усика является другой дисциплины, поединок официально получил статус добровольной защиты титула WBC в хевивейте. Бой будет проходить по классическим правилам профессионального бокса, а не по правилам кикбоксинга или смешанных единоборств.

Для Рико Верховена, считающегося королем кикбоксинга, это будет лишь второй опыт в профи-боксе, однако победа даст ему шанс мгновенно стать чемпионом мира в самой престижной весовой категории.

Для 39-летнего Александра Усика это сражение станет первым появлением на ринге после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда украинец еще раз подтвердил свой статус абсолютного чемпиона мира, однако со временем потерял это звание из-за отказа от титула WBO в ноябре прошлого года.

Пока рекорд Усика остается безупречным: 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках. Его соперник, Рико Верховен, хоть и не имеет значительного боксерского бекграунда, обладает колоссальной физической мощью и опытом в боевых искусствах, что делает это сражение непредсказуемым зрелищем.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!