Александр Усик и Рико Верховен провели дуэль взглядов в Лондоне

В Лондоне состоялась первая официальная встреча чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика и звезды нидерландского кикбоксинга Рико Верховена, завершившаяся изнурительной двухминутной дуэлью взглядов.

Событие, посвященное предстоящему поединку 23 мая 2026 года, продемонстрировало максимальную концентрацию обоих атлетов. Напряженное противостояние лицом к лицу длилось почти две минуты и было прервано лишь вмешательством известного промоутера Эдди Гирна.

Усик — Верховен: что известно о поединке

Во время пресс-конференции Александр Усик, владеющий поясами WBA, WBC и IBF, откровенно объяснил свой выбор соперника, который вызвал немало дискуссий в боксерском сообществе. Поскольку Верховен провел лишь один поединок по правилам профессионального бокса, многие считали такой выбор сомнительным для чемпиона такого уровня.

Однако украинец заявил, что это сражение является его сознательным и добровольным решением. По словам Усика, после многих лет выполнения обязательных требований и защит, которые диктовали ему другие, он наконец-то решил сделать то, что хочет сам. Чемпион подчеркнул, что считает Рико “опасным парнем” и достойным соперником, несмотря на его специализацию в кикбоксинге.

Поединок в Египте получит статус добровольной защиты титула WBC. Выбор локации возле Пирамид добавляет события исторического масштаба, превращая спортивное мероприятие в глобальное шоу. Для Усика этот этап карьеры — это не только защита поясов, но и возможность диктовать собственные правила в профессиональном спорте.

Болельщики же заинтригованы тем, как классическая боксерская техника лучшего тяжеловеса планеты будет противостоять мощи и атлетизму нидерландского Короля кикбоксинга в условиях пустынного климата.

