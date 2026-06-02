Когда бой Усик — Кабайел: WBC настаивает на новом чемпионском поединке

Всемирный боксерский совет, WBC, официально санкционировал бой между Александром Усиком и Агитом Кабайелом и требует, чтобы именно немецкий спортсмен стал следующим соперником украинца.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что после добровольной защиты титула Усик обязан провести бой с действующим временным чемпионом WBC Кабайелом.

Кто такой Агит Кабайел и когда может состояться бой

Агит Кабайел — непобежденный немецкий боксер супертяжелого веса курдского происхождения. Он родился в 1993 году во Франкфурте и имеет идеальный профессиональный рекорд: 24 победы в 24 боях, из которых 16 — нокаутом.

Агит завоевал высокую репутацию благодаря агрессивному стилю и особенно опасным ударам по корпусу. В 2024 году он победил бывшего чемпиона мира Франка Санчеса, после чего стал временным чемпионом WBC и получил статус обязательного претендента на полноценный титул.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Кабайел заслужил шанс на чемпионский бой и что поединок с Александром Усиком должен состояться уже в этом году.

По его словам, WBC официально будет настаивать на организации этого боя.

Среди возможных мест проведения поединка рассматриваются Германия и Стамбул.

Сулейман также высоко оценил боксерские качества немецкого спортсмена, особенно его умение работать по корпусу и бойцовский характер.

Что касается Рико Верховена, несмотря на то, что реванш с Усиком пока не подтвержден, WBC планирует включить голландца в свой мировой рейтинг в знак признания его выступления против украинца.

Верховен оспорил спорную остановку своего боя с Александром Усиком и надеется добиться реванша в будущем.

По некоторым сообщениям, Усик получил около 30 дней на принятие решения по поводу этого боя.

Усик — Кабайел: чего ждать от боя

Кабайел публично обратился к украинцу с призывом провести бой в Германии. Он заявил, что уважает Усика как великого чемпиона и считает, что их поединок может собрать полный стадион.

Потенциальный соперник Александра сказал: “Я думаю, что имя Кабайел не слишком большое, понимаешь, но это слишком большой риск. Я думаю, он не боится, он великий спортсмен. Я очень его уважаю, он очень хороший боксер”.

По словам немца, он готов драться в любое время и хочет доказать свой уровень именно против Усика.

Также недавно Кабайел фактически поставил ультиматум, заявив, что Усик должен согласиться на защиту титула или освободить пояс WBC.

Почему WBC настаивает именно на бое Усик — Кабайел

Причина проста: Кабайел является обязательным претендентом и обладателем временного титула WBC. Он получил это право после серии побед над топовыми соперниками и уже долгое время ждет своего шанса на титул.

WBC ранее позволил Александру провести добровольную защиту титула, но сразу предупредил, что следующим должен стать именно Кабайел.

Если Усик откажется от поединка или попытается выбрать другого соперника, существует риск, что WBC лишит его чемпионского пояса.

В таком случае Кабайел может стать полноценным чемпионом или получить право драться за вакантный титул.

