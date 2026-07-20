Испания — Аргентина: как завершился финал ЧМ-2026 по футболу

Зборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину с минимальным счетом 1:0 после дополнительного времени. Судьбу титула решил гол Феррана Торреса, который принес Красной фурии второе в истории чемпионство мира.
Турнир проходил с 11 июня по 19 июля и впервые состоялся сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Кроме того, ЧМ-2026 стал самым масштабным в истории: в нем приняли участие 48 национальных сборных, которые провели 104 матча.
Испания — Аргентина: как прошел финал ЧМ-2026
Решающий матч состоялся на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. Основное время завершилось без забитых мячей, хотя испанцы большую часть игры владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты.
В конце второго тайма Аргентина осталась в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. В первом дополнительном тайме Испания уже праздновала гол Нико Уильямса, однако после просмотра эпизода его отменили из-за нарушения правил.
Решающий момент наступил на 106-й минуте. Нико Уильямс отдал передачу на Феррана Торреса, который вышел на ударную позицию и точно пробил мимо вратаря Аргентины. Этот мяч стал единственным в финале.
Для сборной Испании это второй титул чемпионов мира после триумфа на мундиале 2010 года.
Финал ЧМ-2026:
- Испания — Аргентина — 1:0 (после дополнительного времени);
- Гол: Ферран Торрес, 106-я минута.
Кто стал призерами чемпионата мира
Помимо финала, 19 июля состоялся матч за третье место, в котором Англия в результативном поединке победила Францию.
Итоговая тройка призеров выглядит так:
- Испания;
- Аргентина;
- Англия.
Как завершились полуфиналы ЧМ-2026
В финал Испания вышла после уверенной победы над Францией.
Аргентина же в своем полуфинале обыграла Англию.
Результаты:
- Франция — Испания — 0:2;
- Англия — Аргентина — 1:2.
Результаты решающих матчей плей-офф
1/4 финала
- Франция — Марокко — 2:0;
- Испания — Бельгия — 2:1;
- Норвегия — Англия — 1:2;
- Аргентина — Швейцария — 3:1.
Матч за третье место
Франция — Англия — 4:6.
Особенностью ЧМ-2026 стал не только рекорд по количеству команд и матчей, но и первое в истории финалов чемпионатов мира масштабное музыкальное шоу в перерыве. На сцене выступили Мадонна, BTS, Джастин Бибер, Шакира, Burna Boy и другие артисты.
Таким образом, чемпионат мира-2026 вошел в историю как самый масштабный мундиаль, а Испания подтвердила статус одной из сильнейших футбольных сборных планеты, во второй раз завоевав главный трофей мирового футбола.
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