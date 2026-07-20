Испания — Аргентина: как завершился финал ЧМ-2026 по футболу

Зборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину с минимальным счетом 1:0 после дополнительного времени. Судьбу титула решил гол Феррана Торреса, который принес Красной фурии второе в истории чемпионство мира.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля и впервые состоялся сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Кроме того, ЧМ-2026 стал самым масштабным в истории: в нем приняли участие 48 национальных сборных, которые провели 104 матча.

Испания — Аргентина: как прошел финал ЧМ-2026

Решающий матч состоялся на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. Основное время завершилось без забитых мячей, хотя испанцы большую часть игры владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты.

В конце второго тайма Аргентина осталась в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. В первом дополнительном тайме Испания уже праздновала гол Нико Уильямса, однако после просмотра эпизода его отменили из-за нарушения правил.

Решающий момент наступил на 106-й минуте. Нико Уильямс отдал передачу на Феррана Торреса, который вышел на ударную позицию и точно пробил мимо вратаря Аргентины. Этот мяч стал единственным в финале.

Для сборной Испании это второй титул чемпионов мира после триумфа на мундиале 2010 года.

Финал ЧМ-2026:

Испания — Аргентина — 1:0 (после дополнительного времени);

Гол: Ферран Торрес, 106-я минута.

Кто стал призерами чемпионата мира

Помимо финала, 19 июля состоялся матч за третье место, в котором Англия в результативном поединке победила Францию.

Итоговая тройка призеров выглядит так:

Испания;

Аргентина;

Англия.

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Как завершились полуфиналы ЧМ-2026

В финал Испания вышла после уверенной победы над Францией.

Аргентина же в своем полуфинале обыграла Англию.

Результаты:

Франция — Испания — 0:2;

Англия — Аргентина — 1:2.

Результаты решающих матчей плей-офф

1/4 финала

Франция — Марокко — 2:0;

Испания — Бельгия — 2:1;

Норвегия — Англия — 1:2;

Аргентина — Швейцария — 3:1.

Матч за третье место

Франция — Англия — 4:6.

Особенностью ЧМ-2026 стал не только рекорд по количеству команд и матчей, но и первое в истории финалов чемпионатов мира масштабное музыкальное шоу в перерыве. На сцене выступили Мадонна, BTS, Джастин Бибер, Шакира, Burna Boy и другие артисты.

Таким образом, чемпионат мира-2026 вошел в историю как самый масштабный мундиаль, а Испания подтвердила статус одной из сильнейших футбольных сборных планеты, во второй раз завоевав главный трофей мирового футбола.

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