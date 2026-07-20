Эксперты Profistyle.in.ua назвали 5 ошибок, из-за которых уход за кожей не работает

Косметичка забита сыворотками, кремами и эссенциями, а кожа все равно остается тусклой, шелушится или реагирует покраснением на любое новое средство. Знакомая ситуация для тех, кто тратит на уход и время, и деньги, но месяцами не видит результата.

Эксперты магазина профессиональной косметики Profistyle рассказали, что давно анализируют этот вопрос, ведь он с удивительной регулярностью повторяется в консультациях покупателей. Рассмотрев сотни случаев, они пришли к простому выводу: редко виновата сама косметика.

Чаще всего вред наносят несколько типичных привычек, которые незаметно сводят на нет действие даже дорогих и качественных средств. Исправить их зачастую оказывается проще, чем полностью менять косметичку.

Ошибка №1. Поврежденный защитный барьер

Если крем щиплет, кожу стягивает после умывания, а на щеках появилась сеточка мелких покраснений — это часто свидетельствует о нарушенном защитном барьере. В таком состоянии кожа теряет способность удерживать влагу и хуже защищается от внешних раздражителей, поэтому активные компоненты, даже самые дорогие, проникают слишком быстро и глубоко. Именно поэтому кожа начинает жечь и раздражаться вместо того, чтобы мягко воспринимать уход.

Косметологи в таком случае советуют на время забыть об активах и сосредоточиться на восстановлении. Работают керамиды, холестерин, жирные кислоты и пантенол — компоненты, которые фактически восстанавливают липидный слой кожи, возвращая ей способность самостоятельно защищаться от внешних раздражителей. Без этого этапа любой следующий шаг в уходе будет бесполезным.

Ошибка №2. Избыток активных компонентов

Ретинол вечером, витамин C утром, кислотный пилинг дважды в неделю — и кожа начинает жечь, шелушиться и краснеть вместо того, чтобы сиять. Это одна из классических картин перегрузки.

Активные компоненты работают эффективно только в разумном количестве. Когда их слишком много или они плохо сочетаются между собой, кожа воспринимает это как атаку и включает защитную реакцию. Именно тогда появляются воспаления, чувствительность, иногда даже высыпания. Здесь помогает чередование: ретинол не стоит сочетать с кислотами в один вечер, а витамин C лучше оставить на утро, под солнцезащитный крем.

Ошибка №3. Неправильное очищение

Скраб каждый день, пенка с сульфатами, кислотный тоник сразу после умывания — и кожа постепенно теряет свой естественный защитный слой. Агрессивное очищение часто путают с тщательным уходом, хотя по сути это противоположные вещи.

Постоянное механическое или химическое раздражение истощает кожу, удаляя не только загрязнения и остатки макияжа, но и ту самую липидную мантию, о которой говорилось выше. Последствие — сухость, стянутость и раздражение, которые затем пытаются устранить новыми кремами, хотя причина кроется в слишком интенсивном очищении.

Ошибка №4. Отсутствие ежедневного SPF

Ультрафиолет разрушает коллаген, провоцирует пигментацию и ускоряет появление морщин даже в пасмурную погоду — этот процесс не заметен сразу. Без солнцезащиты весь остальной уход работает словно наполовину: например, ретинол повышает чувствительность кожи к солнцу, и без SPF вместо обновления можно получить новую пигментацию или раздражение. А витамин C и вовсе теряет смысл без солнцезащиты — этот антиоксидант усиливает защиту от ультрафиолета в паре с кремом, но не заменяет его.

Солнцезащитный крем обычно достают из шкафа в мае и забывают о нем осенью. На самом деле его стоит наносить ежедневно, даже в пасмурную погоду или зимой, когда о загаре никто не думает.

Ошибка №5. Неподходящий уход

Крем, который идеально подошел подруге с жирной кожей, может вызвать сухость и раздражение у человека со склонностью к чувствительности. Социальные сети переполнены советами, однако они рассчитаны на широкую аудиторию, а не на конкретный тип кожи с его особенностями.

То, что хорошо работает по трендам TikTok, не всегда учитывает реальное состояние кожи: возраст, гормональный фон, климатические условия, сопутствующие заболевания. Поэтому подбирать средства стоит, исходя из собственных потребностей, а не из чужих отзывов.

Что рекомендуют эксперты Profistyle.in.ua

Первое, с чего стоит начать, — восстановление защитного барьера, даже если кажется, что времени на это нет. Затем постепенно, без спешки, вводить активные компоненты, внимательно наблюдая за реакцией кожи. SPF стоит сделать такой же привычкой, как чистка зубов. А средства подбирать, ориентируясь на реальное состояние кожи в конкретный момент — оно меняется в зависимости от сезона, стресса и гормонального фона. Если самостоятельно разобраться сложно, консультанты магазина готовы помочь сориентироваться в ассортименте и подобрать уход, который подходит именно сейчас.

Если уход перестал приносить результат, не спешите покупать новый крем. Сначала стоит устранить ошибки, которые ежедневно мешают коже восстанавливаться. Именно комплексный и правильно подобранный уход дает активным компонентам шанс подействовать так, как задумано.

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