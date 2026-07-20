Икра кабачковая на зиму как в магазине: три проверенных рецепта на любой вкус

Домашняя кабачковая икра на зиму как в магазине — одна из самых популярных овощных заготовок, которая не теряет популярности годами. Ее ценят за нежную текстуру, насыщенный вкус и универсальность: закуска отлично сочетается со свежим хлебом, картофелем, мясом или кашами.

Итак, как приготовить кабачковую икру как в магазине на зиму, читай дальше.

Кабачковая икра как в магазине на зиму: классический рецепт

Именно этот вариант часто выбирают хозяйки, которые хотят приготовить кабачковую икру как в магазине на зиму для длительного хранения. Благодаря длительному тушению овощей и добавлению томатной пасты закуска приобретает насыщенный вкус, приятный аромат и однородную консистенцию.

Готовая икра отлично хранится всю зиму, а по вкусу почти не уступает магазинной.

Ингредиенты:

3 кг кабачков;

5 кг лука;

250 г томатной пасты;

200 мл растительного масла;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. уксуса;

соль и черный перец — по вкусу.

Очисти кабачки от кожуры, нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, после чего также пропустите через мясорубку.

Соедини кабачковую массу с луком, переложи в кастрюлю с толстым дном и тушите на слабом огне примерно два часа, регулярно помешивая.

Затем добавь томатную пасту, масло, сахар и уксус. Перемешай и оставьте тушиться еще на 30 минут. За 10 минут до окончания приготовления посолите, поперчите и при желании добавьте любимые специи.

Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте.

Икра из кабачков как в магазине: рецепт для быстрого приготовления

Если не планируете консервацию, а хотите попробовать закуску уже сегодня, пригодится икра из кабачков как в магазине рецепт, который не требует много времени.

Понадобится:

1 кабачок;

1 луковица;

1 морковь;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. томатной пасты;

1 ч. л. молотой паприки;

1 ст. л. растительного масла;

соль — по вкусу.

Сначала обжарь нарезанный лук, затем добавь натертую морковь. Кабачок очисти, натри или нарежь небольшими кубиками и выложи к остальным овощам.

Добавь измельченный чеснок, паприку, соль и томатную пасту. Влей немного воды, перемешай и туши примерно 20 минут.

Готовую овощную массу измельчи блендером до кремовой консистенции. Перед подачей охлади в холодильнике — так вкус станет более насыщенным.

Кабачковая икра как из магазина на зиму по ГОСТу

Многие хозяйки считают, что именно этот рецепт кабачковой икры как в магазине на зиму больше всего напоминает вкус знакомой магазинной консервации.

Ингредиенты:

1 кг очищенных кабачков;

300 г моркови;

300 г лука;

80 г томатной пасты;

70 мл растительного масла;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

¼ ч. л. черного молотого перца;

1 ст. л. 9% уксуса.

Лук нарежь кубиками, морковь натри на крупной терке, а кабачки нарежь кубиками размером около 1–1,5 см.

Сначала обжарь лук до золотистого цвета, затем добавь морковь и готовь еще несколько минут. После этого добавь томатную пасту и обжаривай еще примерно три минуты.

Переложи овощи в кастрюлю, добавь кабачки, соль, сахар и перец. Туши под крышкой на небольшом огне до полной мягкости овощей.

Горячую массу измельчи блендером, доведи до кипения, влей уксус и еще раз перемешай.

Готовую икру разложи по стерилизованным банкам, герметично закрой, переверни вверх дном, укутай одеялом и оставь до полного остывания.

Читать по теме Огурцы с мукой на зиму: старинный рецепт хрустящей домашней закуски Если хочешь, чтобы огурцы оставались хрустящими после консервации, читай, зачем их замачивать перед закруткой.

Как приготовить кабачковую икру как в магазине на зиму: полезные советы

Чтобы кабачковая икра как из магазина на зиму получилась особенно нежной, используй молодые кабачки без крупных семян. Если овощи уже зрелые, обязательно удали твердые семена и кожуру.

Также не спеши со специями — классический вкус магазинной икры достигается благодаря простому составу и длительному тушению. После измельчения блендером массу можно еще раз прогреть несколько минут — это сделает ее еще более однородной.

Благодаря этим рецептам ты легко приготовишь кабачковую икру как в магазине на зиму, которая порадует нежной консистенцией, ярким вкусом и станет отличной домашней заготовкой на холодное время года.

Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачки в сырном соусе с копченой паприкой.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!