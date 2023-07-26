Настоящее летнее блюдо: рецепт кабачков в нежном соусе от украинского фуд-блогера

Лето — это сезон овощей, поэтому стоит не упустить его и вдоволь насладиться витаминами в этот период. И если тебе уже надоели привычные блюда, можешь попробовать приготовить кое-что интересное.
Речь идет о кабачках в нежном соусе. Для этого рецепта не нужно много разных продуктов, поскольку большинство ты найдешь в своем холодильнике.
Читай рецепт этого блюда от фуд-блогера @polli_cooking, которым она поделилась в своем профиле в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Смачні рецепти | Фудблог ???????? (@polli_cooking)
Допис, поширений Смачні рецепти | Фудблог ???????? (@polli_cooking)
Кабачки в нежном соусе готовы. Приятного аппетита!
А если после приготовления этого блюда у тебя остались еще овощи — то ранее мы рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.
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