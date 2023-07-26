Настоящее летнее блюдо: рецепт кабачков в нежном соусе от украинского фуд-блогера

Лето — это сезон овощей, поэтому стоит не упустить его и вдоволь насладиться витаминами в этот период. И если тебе уже надоели привычные блюда, можешь попробовать приготовить кое-что интересное.

Речь идет о кабачках в нежном соусе. Для этого рецепта не нужно много разных продуктов, поскольку большинство ты найдешь в своем холодильнике.

Читай рецепт этого блюда от фуд-блогера @polli_cooking, которым она поделилась в своем профиле в Instagram.

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Ингредиенты

кабачки;

морковь;

лук;

помидоры черри;

крем-сыр;

вода;

специи, копченая паприка — по вкусу;

соль — по вкусу.

Кабачки в нежном соусе: приготовление

Сначала нам нужно нарезать кабачки кружочками средней толщины. Разогрей сковороду, добавь масло и обжарь с двух сторон до золотистой корочки. После этого сними кабачки с огня. Приготовим зажарку. Для этого очисти лук и морковь. Лук необходимо нарезать мелкими кубиками, а морковь — натереть на терке. Отправь овощи на сковородку и обжаривай в течение пяти минут. Также на этом этапе нужно добавить соль и специи. Разрежь помидоры черри пополам и вместе с кабачками добавь их на сковороду к нашей зажарке и хорошо все перемешай. Туда же добавь крем-сыр, немного воды и еще готовь в течение пяти-семи минут.

Кабачки в нежном соусе готовы. Приятного аппетита!

А если после приготовления этого блюда у тебя остались еще овощи — то ранее мы рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.

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