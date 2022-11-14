Самый сытный мясной суп — рецепт пикантной солянки от шеф-повара Вали Саенко

Солянка — одно из самых сытных блюд. Каждая хозяйка и хозяин могут создать свой рецепт солянки, ведь каждый добавляет мясо и копчености по своему вкусу.

Своим рецептом солянки поделилась шеф-повар Валя Саенко в своем Instagram. Она подчеркнула, что любит этот суп, потому что в него можно положить любое мясо. А изобретательные хозяйки или хозяева могут приготовить его после праздника из оставшихся копченостей.

Рецепт солянки от Вали Саенко

Ингредиенты на кастрюлю объемом 5 л:

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мясо (телячьи ребра или другая часть телятины. Можно брать даже курицу) — 1-1,2 кг

копчености и колбасы — 600 г

соленый огурец (желательно хрустящий) — 200 г

оливки (зеленые или черные, или оба вида) — 100 г

каперсы — 50 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

перец болгарский — 2 шт.

перец чили — 10 г

чеснок — 5-7 зубчиков

томаты в собственном соку — 1 банка (400 г)

специи (перец, лавровый лист, желательно копченая паприка)

сметана и лимон — для подачи

Приготовление солянки от Вали Саенко

В первую очередь нужно отварить телятину. Варить суп стоит на “второй воде”: первый раз залить мясо холодной водой, дать закипеть. Вылить воду, промыть, залить снова водой и уже потом варить бульон. Мясо должно вариться минимум час.

Пока мясо готовится, надо подготовить другие ингредиенты. Лук нарезать кубиками, а морковь мелко натереть. Болгарский перец почистить, порезать и взбить в блендере. К нему добавить чеснок, перец чили и томаты. Перебить все в соус.

Вместо этого соуса можно взять домашнюю аджику.

Колбасы порезать одинаковым кубиком. Морковь с луком обжарить на сковороде, через несколько минут добавить копчености. Хорошо прожарить. Затем добавить соленые огурцы и жарить еще 2-3 минуты. Залить соусом.

Мясо из бульона (если это не ребра) достать, порезать кубиком и положить обратно. К бульону добавить соус с копчёностями, нарезанные оливки и каперсы. Довести блюдо до вкуса и добавить паприку.

Подавать со сметаной и лимоном. Приятного тебе аппетита!

Солянка — не единственный суп, куда нужно добавлять соленые огурцы. Раньше мы рассказывали рецепт классического рассольника от Евгения Клопотенко.

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