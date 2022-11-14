Самый сытный мясной суп — рецепт пикантной солянки от шеф-повара Вали Саенко

Солянка — одно из самых сытных блюд. Каждая хозяйка и хозяин могут создать свой рецепт солянки, ведь каждый добавляет мясо и копчености по своему вкусу.
Своим рецептом солянки поделилась шеф-повар Валя Саенко в своем Instagram. Она подчеркнула, что любит этот суп, потому что в него можно положить любое мясо. А изобретательные хозяйки или хозяева могут приготовить его после праздника из оставшихся копченостей.
Ингредиенты на кастрюлю объемом 5 л:
В первую очередь нужно отварить телятину. Варить суп стоит на “второй воде”: первый раз залить мясо холодной водой, дать закипеть. Вылить воду, промыть, залить снова водой и уже потом варить бульон. Мясо должно вариться минимум час.
Пока мясо готовится, надо подготовить другие ингредиенты. Лук нарезать кубиками, а морковь мелко натереть. Болгарский перец почистить, порезать и взбить в блендере. К нему добавить чеснок, перец чили и томаты. Перебить все в соус.
Вместо этого соуса можно взять домашнюю аджику.
Вместо этого соуса можно взять домашнюю аджику.
Колбасы порезать одинаковым кубиком. Морковь с луком обжарить на сковороде, через несколько минут добавить копчености. Хорошо прожарить. Затем добавить соленые огурцы и жарить еще 2-3 минуты. Залить соусом.
Мясо из бульона (если это не ребра) достать, порезать кубиком и положить обратно. К бульону добавить соус с копчёностями, нарезанные оливки и каперсы. Довести блюдо до вкуса и добавить паприку.
Подавать со сметаной и лимоном. Приятного тебе аппетита!
Солянка — не единственный суп, куда нужно добавлять соленые огурцы. Раньше мы рассказывали рецепт классического рассольника от Евгения Клопотенко.
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