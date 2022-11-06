Ощутить атмосферу Парижа? Легко! Рецепт лукового супа из доступных продуктов

Фанаты французской кухни обязательно должны попробовать ее изысканную классику — луковый суп.

Он сытный и отлично согревает в холодную осеннюю погоду. А сладковатый вкус от карамелизации лука, хрустящие гренки и сырную “шапку” ты запомнишь навсегда.

Шеф-повар Валентина Саенко поделилась домашним рецептом лукового супа из доступных продуктов. Сохрани себе и удиви родных!

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Луковый суп: рецепт

Ингредиенты на три-четыре порции:

Лук (желательно белый) — 1 кг

Масло сливочное — 50 г

Бульон — 1,5 л

Вино белое сухое или херес — 50 г (не обязательно, но придаст пикантности)

Тимьян — 3 веточки

Багет

Сыр твердый (грюер или пармезан)

Соль, перец

Способ приготовления:⠀

Почисти лук и нарежь перьями. На сковороде растопи сливочное масло и обжарь лук на среднем огне. Лук должен карамелизироваться и отдать свой сахар и вкус супу. Поэтому не спеши, жарь и периодически помешивай лук примерно 30-40 минут. Влей на сковороду алкоголь, дай ему испариться в течение трех-пяти минут и добавь туда 300 г бульона. Можно брать любой бульон и даже просто воду. После этого добавь чабрец и на медленном огне туши все ингредиенты, периодически помешивая. Суп должен потемнеть. Вывари бульон в течение 20-30 минут. То есть, когда суп загустеет, то добавь еще 300 г бульона и снова вываривай. Как только масса снова загустеет, то добавь оставшийся бульон. Вываривай его примерно два раза, посоли и поперчи. Дальше суп нужно запечь. Желательно сделать это порционно, выкладывая в креманки слоями: суп, сыр, гренки, сыр. Запекай суп, пока сыр потечет и покроет все лёгкой корочкой. Если порционных креманок нет, то просто подай горячий суп, посыпав сыром.

Домашние супы не только полезные для желудка, но и вкусные. Читай, как приготовить овощной суп.

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