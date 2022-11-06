Ощутить атмосферу Парижа? Легко! Рецепт лукового супа из доступных продуктов

Фанаты французской кухни обязательно должны попробовать ее изысканную классику — луковый суп.
Он сытный и отлично согревает в холодную осеннюю погоду. А сладковатый вкус от карамелизации лука, хрустящие гренки и сырную “шапку” ты запомнишь навсегда.
Шеф-повар Валентина Саенко поделилась домашним рецептом лукового супа из доступных продуктов. Сохрани себе и удиви родных!
Ингредиенты на три-четыре порции:
Способ приготовления:⠀
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
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