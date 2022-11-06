Їжа та рецепти

Відчути атмосферу Парижа? Легко! Рецепт цибулевого супу з доступних продуктів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Листопада 2022, 09:00
Цибулевий суп від Валі Саєнко - простий рецепт
Фото: Instagram

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