Відчути атмосферу Парижа? Легко! Рецепт цибулевого супу з доступних продуктів

Ті, хто фанатіє від французької кухні, обов’язково мають спробувати її вишукану класику — цибулевий суп.

Він ситний і чудово зігріває в холодну осінню погоду. А солодкуватий смак від карамелізації цибулі, хрусткі грінки та сирну “шапку” ти запам’ятаєш назавжди.

Шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилась домашнім рецептом цибулевого супу з доступних продуктів. Збережи собі та здивуй рідних!

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Цибулевий суп: рецепт

Інгредієнти на три-чотири порції:

Цибуля (бажано біла) — 1 кг

Масло вершкове — 50 г

Бульйон — 1,5 л

Вино біле сухе чи херес — 50 г (не обов’язково, але додасть пікантності)

Чебрець — 3 гілочки

Багет

Сир твердий (грюєр або пармезан)

Сіль, перець

Спосіб приготування:⠀

Почисть цибулю та наріж пір’ям. На пательні розтопи вершкове масло та обсмаж цибулю на середньому вогні. Цибуля має карамелізуватись та віддати свій цукор і смак супу. Тому не поспішай, смаж і періодично помішуй цибулю приблизно 30-40 хвилин. Влий на пательню алкоголь, дай йому випаруватись протягом трьох-п’яти хвилин і додай туди 300 г бульйону. Можна брати будь-який бульйон і навіть просто воду. Після цього додай чебрець і на повільному вогні тушкуй усі інгредієнти, періодично помішуючи. Суп має потемніти. Виварюй бульйон протягом 20-30 хвилин. Тобто коли суп загустіє, то додай ще 300 г бульйону та знову виварюй. Як тільки маса знову загустіє, то додай решту бульйону. Уварюй його приблизно вдвічі, посоли та поперчи. Далі суп потрібно запекти. Бажано зробити це порційно, викладаючи в креманки шарами: суп, сир, грінки, сир. Запікай суп, поки сир потече та вкриє все легкою скоринкою. Якщо порційних креманок немає, то просто подай гарячий суп, посипавши сиром.

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