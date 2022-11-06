Відчути атмосферу Парижа? Легко! Рецепт цибулевого супу з доступних продуктів

Ті, хто фанатіє від французької кухні, обов’язково мають спробувати її вишукану класику — цибулевий суп.
Він ситний і чудово зігріває в холодну осінню погоду. А солодкуватий смак від карамелізації цибулі, хрусткі грінки та сирну “шапку” ти запам’ятаєш назавжди.
Шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилась домашнім рецептом цибулевого супу з доступних продуктів. Збережи собі та здивуй рідних!
Інгредієнти на три-чотири порції:
Спосіб приготування:⠀
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Допис, поширений Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Домашні супи не лише корисні для шлунка, але й дуже смачні. Читай, як приготувати овочевий суп.
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