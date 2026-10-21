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Коли зимові канікули 2026: дата й тривалість відпочинку

Марина Слизовська, редакторка сайту 21 Жовтня 2026, 16:30 2 хв.
коли зимові канікули в школі 2026
Фото Pexels

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