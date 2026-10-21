Коли зимові канікули 2026: дата й тривалість відпочинку

Попри складну безпекову ситуацію в Україні, навчальний процес у закладах загальної середньої освіти триває за графіком й школярі продовжують здобувати нові знання. Позаду вже половина осені, тож учнів та їхніх батьків починає цікавити питання — коли зимові канікули 2026?

Розповідаємо в нашому матеріалі, що наразі відомо про графік зимових канікул в Україні.

Коли зимові канікули в школі 2026

Зимові канікули в школі 2026 не мають наразі обов’язкового графіка. Вони можуть бути прив’язані до семестрової системи освіти, однак громади самостійно визначатимуть дати початку та кінця відпочинку для учнів.

Влітку Кабінет міністрів ухвалив, що навчальний рік 2026/27 у школах триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.

Обласні міські військові адміністрації разом із засновниками шкіл отримали дозвіл самостійно організовувати освітній процес відповідно до безпекової ситуації в конкретному регіоні. Повідомлялося, що дати завершення навчання в школах та канікул можуть відрізнятися залежно від регіону.

У Новій Українській Школі зазначили, що зимові канікули передбачаються на період з 24 грудня 2026-го до 10 січня 2027 року — 18 днів. Для першокласників також будуть додаткові канікули з 15 до 21 лютого 2027-го.

Як поінформували в Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації, зимові канікули в Києві рекомендовано провести, відповідно до загально визначеного графіку, — з 24 грудня до 10 січня, для першокласників також — з 15 до 21 лютого.

Навіть якщо графік зимового відпочинку зміниться через погіршення безпекової ситуації в областях України, згідно з ч. 4 ст. 10 закону Про повну загальну середню освіту, тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Точну інформацію про те, коли починаються зимові канікули 2026-2027, ти зможеш отримати від адміністрації школи своєї дитини ближче до грудня.

Раніше ми повідомляли про те, коли весняні канікули у 2027 році.

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