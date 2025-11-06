єЯсла: чи з’явилась можливість оформити виплати у 2025 році

Програма єЯсла — це нова державна ініціатива підтримки сімей з дітьми раннього віку, спрямована на поєднання батьківства з професійною діяльністю. Згідно з ухваленим законопроектом №13532, програма передбачає щомісячні виплати для оплати послуг догляду за дитиною від 1 до 3 років.

Вона стартує з 1 січня 2026 року, але окремі норми поширюються на дітей, народжених у 2025 році. Читай у матеріалі, хто має право на такі виплати, та як подати заявку.

Хто має право на участь у програмі єЯсла

Право на допомогу має один з батьків (або законний представник) дитини віком від 1 до 3 років, який доглядав за дитиною та повернувся до професійної діяльності чи навчання на повний день.

Програма доступна для сімей з дітьми, включаючи внутрішньо переміщених осіб. Для дітей з інвалідністю передбачена розширена підтримка, з коефіцієнтом 1,5 до стандартної суми, що дозволяє отримати до 16 000 грн.

Виплати не залежать від доходу сім’ї, але припиняються при зарахуванні дитини до комунального закладу чи досягненні віку 3 років (для дітей з особливими потребами — до 7-8 років).

єЯсла: Розмір допомоги та умови отримання

Стандартний розмір виплати — 8000 грн щомісяця на дитину. Кошти можна витрачати на послуги няні, персонального асистента (для дітей з інвалідністю), приватний дитячий садок чи інші форми догляду.

Якщо батьки обирають догляд удома, держава сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до 3 років дитини. Фінансування здійснюється з державного бюджету, а механізм реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.

Як подати заявку: покрокова інструкція для батьків

Оформлення допомоги єЯсла відбувається через цифрові сервіси, подібно до інших державних програм. Оскільки конкретної інструкції ще немає, адже сама програма ще не запущена, покрокова інструкція має бути схожою і на інші програми.

Для подання заявки через Дію документи завантажуються автоматично з реєстрів, але можуть знадобитися:

Свідоцтво про народження дитини.

Документ про працевлаштування.

Реквізити банківського рахунку.

Для дітей з інвалідністю — медична довідка про статус.

