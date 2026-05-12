Польща на Євробаченні-2026: Alicja – Pray, пісня про пошук сили, щоб вистояти та не зламатися

Польщу на Євробаченні 2026 представляє Alicja з піснею Pray. Співачка добре відома польським фанатам конкурсу, адже її “євробаченська історія” почалася кілька років тому.

У 2019 році дівчина перемогла в польському шоу The Voice of Poland, а наступного року виграла національний відбір Польщі з піснею Empires і мала їхати на Євробачення 2020, але конкурс скасували через пандемію COVID-19.

Саме тому її часто називають артисткою, яка повернулась, щоб нарешті реалізувати свій шанс.

Хто представляє Польщу на Євробаченні 2026

У 2026 році Alicja знову взяла участь у польському національному відборі Polskie Kwalifikacje 2026 / Wielki Finał Polskich Kwalifikacji.

Формат був простий: виступили 8 артистів у прямому ефірі, а переможця визначало виключно телеголосування глядачів — без журі.

Alicja виступила з піснею Pray, отримала приблизно 32% голосів і впевнено виграла відбір.

Хто така Alicja

Alicja польська поп-виконавиця нового покоління. Після участі у талант-шоу вона випустила дебютний альбом і продовжує будувати кар’єру, але намагається відійти від стандартної вокальної подачі до більш сучасного звучання.

В статтях про неї часто підкреслюють, що після раннього успіху її трохи обмежували в стилістиці, і саме Pray є її спробою повніше виразити власну творчу особистість.

Про що пісня Alicja – Pray

Pray — це не класична балада або “молитва”, а такий собі сучасний мікс багатьох жанрів з елементами поп-репу.

Це трек про внутрішню боротьбу, віру в себе і пошук сили в складні моменти життя. Сама артистка говорить по свою пісню як про маніфест свободи, мрії та подолання внутрішніх бар’єрів.

Композиція починається більш духовно й емоційно, але поступово переходить у більш енергійне, майже гімнове звучання, де змішуються хор, сучасні біти й репова подача.

Чи пройде Польща у фінал Євробачення 2026

Польща з Alicja з Pray зазвичай оцінюється букмекерами як середній або нижче середнього претендент на перемогу.

У аналітичних зведеннях її позиції коливаються приблизно в зоні другої половини таблиці — ближче до можливих фіналістів, але не серед головних фаворитів на перемогу.

В ній бачать сильну вокалістку, але експериментальний або жанрово змішаний трек може бути складним для широкого голосування серед фанатів Євробачення.

Джерело фото: Еurovision.com.

Читай також: Італія на Євробаченні-2026, Sal Da Vinci — Per Sempre Sì, історія від “незнайомця” до весілля.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!