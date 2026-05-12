Польща на Євробаченні-2026: Alicja – Pray, пісня про пошук сили, щоб вистояти та не зламатися

Польщу на Євробаченні 2026 представляє Alicja з піснею Pray. Співачка добре відома польським фанатам конкурсу, адже її “євробаченська історія” почалася кілька років тому.
У 2019 році дівчина перемогла в польському шоу The Voice of Poland, а наступного року виграла національний відбір Польщі з піснею Empires і мала їхати на Євробачення 2020, але конкурс скасували через пандемію COVID-19.
Саме тому її часто називають артисткою, яка повернулась, щоб нарешті реалізувати свій шанс.
Хто представляє Польщу на Євробаченні 2026
У 2026 році Alicja знову взяла участь у польському національному відборі Polskie Kwalifikacje 2026 / Wielki Finał Polskich Kwalifikacji.
Формат був простий: виступили 8 артистів у прямому ефірі, а переможця визначало виключно телеголосування глядачів — без журі.
Alicja виступила з піснею Pray, отримала приблизно 32% голосів і впевнено виграла відбір.
Хто така Alicja
Alicja польська поп-виконавиця нового покоління. Після участі у талант-шоу вона випустила дебютний альбом і продовжує будувати кар’єру, але намагається відійти від стандартної вокальної подачі до більш сучасного звучання.
В статтях про неї часто підкреслюють, що після раннього успіху її трохи обмежували в стилістиці, і саме Pray є її спробою повніше виразити власну творчу особистість.
Про що пісня Alicja – Pray
Pray — це не класична балада або “молитва”, а такий собі сучасний мікс багатьох жанрів з елементами поп-репу.
Це трек про внутрішню боротьбу, віру в себе і пошук сили в складні моменти життя. Сама артистка говорить по свою пісню як про маніфест свободи, мрії та подолання внутрішніх бар’єрів.
Композиція починається більш духовно й емоційно, але поступово переходить у більш енергійне, майже гімнове звучання, де змішуються хор, сучасні біти й репова подача.
Чи пройде Польща у фінал Євробачення 2026
Польща з Alicja з Pray зазвичай оцінюється букмекерами як середній або нижче середнього претендент на перемогу.
У аналітичних зведеннях її позиції коливаються приблизно в зоні другої половини таблиці — ближче до можливих фіналістів, але не серед головних фаворитів на перемогу.
В ній бачать сильну вокалістку, але експериментальний або жанрово змішаний трек може бути складним для широкого голосування серед фанатів Євробачення.
Джерело фото: Еurovision.com.
