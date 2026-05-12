Хантавірус — карантин в яких країнах запроваджено через спалах хвороби на лайнері

Смертельна загроза з Атлантичного океану впритул наблизилася до українських кордонів. Після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, що вже забрав життя трьох людей, європейські країни запроваджують екстрені заходи безпеки, а в сусідній Польщі зафіксовано перший випадок санітарного нагляду.

Загроза біля сусідів: карантин через хантавірус у Польщі

Як повідомляє польське видання RMF FM із посиланням на Головну санітарну інспекцію країни, у Польщі офіційно запроваджено перший санітарний нагляд через цю загрозу. Під пильним контролем медиків опинилася особа, яка контактувала з пасажиром того самого злощасного лайнера. Поки що симптомів у пацієнта немає, але він перебуватиме на ізоляції щонайменше тиждень.

Для України це тривожний сигнал, адже інфекція фактично підійшла до наших кордонів. Водночас речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч у коментарі заспокоює: в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу, проте вони зазвичай мають локальний характер і передаються від гризунів.

Міжнародний масштаб: хантавірус — карантин в яких країнах запроваджено

Через стрімке поширення інфекції європейські столиці діють рішуче, запроваджуючи заходи, що більше нагадують сценарії фільмів про пандемії. Якщо ти намагаєтеся відстежити розвиток подій та зрозуміти, хантавірус — карантин в яких країнах став обов’язковою реальністю, варто звернути увагу на досвід Іспанії.

За даними видання El Pais, Центральний суд Мадрида перевів питання ізоляції у правову площину, ухваливши рішення про примусове розміщення 14 громадян у військовому шпиталі імені Гомеса Ульї, де за порушення режиму передбачені суворі санкції.

Схожа напружена ситуація спостерігається і у Франції. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню у своїй заяві в соцмережі Х підтвердив запуск посиленого протоколу реагування. Наразі одна з пасажирок лайнера бореться за життя в реанімації лікарні Біша, а ще вісім осіб, яких визнали контактами високого ризику, перебувають під суворим медичним наглядом у госпітальних умовах.

Не менш драматичні події розгортаються навколо громадян Великої Британії та США. Як повідомляє CNN, американська влада вирішила не ризикувати й евакуювала своїх пасажирів у спеціальних біоізоляційних капсулах, що повністю виключають контакт із зовнішнім середовищем.

Водночас британські військові провели безпрецедентну гуманітарну місію, десантувавши парашутистів-медиків на віддалений острів Трістан-да-Кунья, щоб надати допомогу людині з підозрою на зараження.

Паралельно з цим Нідерланди, Німеччина, Бельгія та Ірландія об’єднали зусилля для порятунку своїх підданих.

За інформацією DW, ці держави направили до Іспанії спеціальні авіарейси для репатріації пасажирів судна MV Hondius, аби забезпечити їхню ізоляцію та лікування вже на рідній землі під контролем власних епідеміологічних служб.

Таким чином, карантин через хантавірус фактично охопив більшу частину Західної Європи, змушуючи уряди діяти на випередження.

Чому карантин через хантавірус є таким суворим

Підступність цієї інфекції полягає в тривалому інкубаційному періоді та важких наслідках — геморагічній лихоманці з ураженням нирок. Вчені зазначають, що вакцини від хвороби не існує через брак фінансування розробок.

Наразі евакуація з лайнера MV Hondius на Канарських островах завершується. За даними CNN, понад 90 осіб вже відправлено додому під суворий нагляд. Саме судно після завершення всіх процедур відправлять до Нідерландів, де проведуть повну дезінфекцію.

Епідеміологи попереджають: оскільки вірус може зберігатися у навколишньому середовищі до двох місяців, заходи безпеки будуть лише посилюватися. Для всіх, хто контактував із хворими, карантин через хантавірус може тривати від 7 до 45 днів залежно від країни та результатів тестів.

