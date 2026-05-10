Більше не табу: як сучасні серіали переосмислили менопаузу та змінили ставлення до старіння

Протягом десятиліть менопауза на телебаченні була або приводом для недолугих жартів у ситкомах, або темою, яку старанно ігнорували. Проте сьогодні ситуація докорінно змінюється. Нові серіали, такі як Ваші друзі та сусіди та Бунтовні жінки, виводять гормональну перебудову жіночого організму з тіні, показуючи її як складний, але природний етап життя. Про це пише New York Post.

Від Золотих дівчат до реалізму Apple TV

Ще у 80-х персонажі на кшталт Бланш Деверо із Золотих дівчат говорили про зміни з болем та пригніченням. Сьогодні ж глядач бачить зовсім іншу картину. У серіалі Ваші друзі та сусіди персонаж Аманди Піт — Мел Купер — зустрічає свій ранок у мокрій від поту майці, судорожно шукаючи в Google причини безсоння та раптових нападів люті.

Аманда Піт, якій зараз 54, зізнається, що для неї було важливо показати цей досвід без прикрас. Акторка сама проходить через менопаузу, ускладнену прийомом препаратів від раку, і вважає, що подібна чесність на екрані — це акт підтримки для мільйонів жінок.

Чому це важливо саме зараз

Експерти зазначають, що менопауза переживає свій момент у масовій культурі. Доктор Шерон Мелоун, провідна фахівчиня з жіночого здоров’я, підкреслює: якщо раніше ці розмови велися за зачиненими дверима, то тепер вони звучать у подкастах Опри Вінфрі та Мішель Обами.

Тамсен Фадал, продюсерка документального кіно, додає: сучасні образи на екрані — це не лише про припливи жару. Це про:

Пошук ідентичності: як жінка сприймає себе, коли її репродуктивний цикл завершується;

Право на гнів: менопаузальна лють більше не висміюється, а пояснюється як реакція на фізіологічні зміни та соціальний тиск;

Видимість: руйнування міфу про те, що після 50 жінка стає невидимою для суспільства.

Голоси, які змінили правила гри

Один із найпотужніших моментів у цьому культурному зсуві стався у 2020 році в серіалі Better Things. Монолог Памели Адлон про те, як жінок соромлять за старіння, став вірусним. Адлон згадує, що написала його після відвідин гінеколога, де побачила огидну зелену брошуру про менопаузу, яка нагадувала скоріше інструкцію з утилізації, ніж медичну допомогу.

Свій внесок зробила і Наомі Воттс. Акторка, у якої симптоми почалися ще у 36 років, стала обличчям руху за нормалізацію розмов про менопаузу. Її участь у проєкті Лени Данем Занадто багато — це ще одна спроба показати жінку середнього віку, яка бере життя під контроль, а не просто страждає від симптомів.

Кіно все ще пасе задніх

Попри прорив на телебаченні, великий екран залишається консервативним. Дослідження Інституту Джини Девіс (2025 рік) показало невтішну статистику: лише 6% найкасовіших фільмів, де головними героїнями є жінки 40+, взагалі згадують про менопаузу. У більшості випадків це все ще подається як комічний елемент.

Проте тенденція очевидна: жінки більше не хочуть бути одновимірними персонажами, які просто грюкають дверима. Як каже Саллі Вейнрайт, авторка драми Riot Women, настав час писати про те, через що жінки проходять насправді — від депресії та виснаження до неймовірної нової сили, яка з’являється після змін.

Телебачення нарешті зрозуміло: старші жінки — це не просто аудиторія, це героїні з глибокими та важливими історіями, які варто розповідати вголос.

