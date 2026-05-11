Мандалорець і Ґроґу 2026: коли вийде продовження франшизи в Україні

Всесвіт Зоряних війн готується до свого повернення в кінотеатри після паузи, і головними героями цього камбеку стануть улюбленці мільйонів — мандалорський мисливець за головами Дін Джарін та його юний учень Ґроґу.

Мандалорець і Ґроґу 2026: дата виходу на екрани

Фільм Мандалорець і Ґроґу, режисером якої виступив творець оригінального серіалу Джон Фавро, вийде на українські екрани 21 травня 2026 року.

Сценарій, написаний Фавро у співавторстві з Дейвом Філоні, обіцяє не просто продовження пригод, а епічне завершення певної глави в історії Нової Республіки.

Мандалорець і Ґроґу: сюжет стрічки

Сюжет фільму Мандалорець і Ґроґу розгортається після подій третього сезону серіалу. Жорстока Імперія пала, проте її залишки під керівництвом розрізнених воєначальників продовжують загрожувати стабільності в галактиці.

Нова Республіка, намагаючись захистити крихкий мир, звертається по допомогу до Діна Джаріна, чия роль знову закріплена за Педро Паскалем.

Цього разу місія стане найнебезпечнішою за всю історію їхніх подорожей, а трейлер стрічки вже встиг заінтригувати фанатів несподіваною деталлю: головний герой з’являється у кадрі без мандалорського шолома.

Це пряме порушення суворого кодексу Шляху, що натякає на серйозні внутрішні зміни персонажа або екстремальні обставини, в яких він опинився.

Візуальна складова фільму обіцяє бути на висоті, особливо для глядачів у залах IMAX, де на початку стрічки буде показано ексклюзивну сцену з Ґроґу.

Акторський склад фільму Мандалорець і Ґроґу поповнився справжніми легендами та новими зірками. До проєкту приєдналася Сіґурні Вівер, яка втілить образ Вард — лідерки Адельфійських рейнджерів Нової Республіки.

Ще одним сюрпризом стала поява Джеремі Аллена Вайта, який озвучив Ротту Гатта — сина знаменитого Джабби Гатта, що додає сюжету присмаку класичного кримінального вестерну.

Музичний супровід знову створив лауреат премії Оскар Людвіг Ґоранссон. Крім того, фільм отримав інклюзивну адаптацію для людей з порушенням слуху та зору через додаток Greta, що підкреслює прагнення творців зробити кіно доступним для кожного.

